Peskov: Neexistuje dôvod pre obviňovanie Ruska za dronové incidenty v Nemecku

  • DNES - 16:39
  • Moskva
Rusko odmieta obvinenia zo zodpovednosti za drony, ktoré spozorovali v Nemecku, a v dôsledku ktorých sa minulý týždeň prerušila prevádzka na letisku v Mníchove.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že neexistuje dôvod obviňovať z týchto incidentov Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

V Európe je momentálne veľa politikov, ktorí majú tendenciu za všetko viniť Rusko. Robia tak bez opodstatnenia a zovšeobecňujúcim spôsobom,“ citovala ruská agentúra Interfax Peskova.

Príbeh s týmito dronmi je skutočne prinajmenšom zvláštny. Na druhej strane neexistuje dôvod obviňovať z toho Rusko,“ dodal hovorca Kremľa.

Peskov reagoval na tvrdenia nemeckého kancelára Friedricha Merza v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD. Merz po spozorovaní dronov v Mníchove predpokladal, že „v každom prípade ich pravdepodobne významná časť pochádza z Ruska“.

Vieme, že nás (ruský prezident Vladimir) Putin chce testovať,“ vyhlásil nemecký kancelár.

Šéf Kremľa minulý štvrtok povedal, že takéto obvinenia voči Rusku sú pravdepodobne zamerané na ďalšie vyhrotenie situácie a na vyprovokovanie Európy k zvýšeniu výdavkov na obranu. Zároveň odmietol myšlienku, že Rusko by jedného dňa mohlo zaútočiť na niektorého člena NATO, a obvinil „vládnucu elitu zjednotenej Európy“ z podnecovania hystérie z bezprostredne hroziacej vojny.

K incidentom s dronmi v európskych krajinách sa v pondelok vyjadril aj bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, podľa ktorého stále nie je jasné, kto stojí za sériou narušení vzdušného priestoru dronmi vo viacerých európskych štátoch. Exprezident obvinil Merza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z podnecovania konfliktu z politických a finančných dôvodov.

Zdroj: Info.sk, TASR
