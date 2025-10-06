Ráž: Opäť sa obnoví možnosť cestovania vlakom do Viedne z Bratislavy - hl. st.
- DNES - 16:30
- Bratislava
Od 11. októbra sa opäť obnoví možnosť cestovania vlakom do Viedne aj z Bratislavy - hlavnej stanice.
Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) za účasti generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivana Bednárika a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Petra Helexu.
Vlakové spojenie na trati Bratislava hl. st. - Viedeň bolo prerušené od 4. marca minulého roka z dôvodu rekonštrukcie a elektrifikácie trate v úseku Devínska Nová Ves - Marchegg. „Teším sa, že dnes môžeme otvárať takúto trať, ktorá má nebojím sa povedať, že až medzinárodný rozmer. Aj keď tento kus medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom možno nevyzerá až tak podstatný, ale je veľmi podstatný, keďže bude spájať Bratislavu s Viedňou. To znamená, opäť sa obnoví možnosť cestovať do Viedne aj z hlavnej stanice Bratislavy, nielen teda z tej petržalskej, ako tomu bolo doteraz,“ povedal Ráž.
Bednárik upresnil, že železniciam sa podarilo ukončiť stavebné práce na trati Devínska Nová Ves - Marchegg po desaťmesačnom omeškaní. Počas jej rekonštrukcie a elektrifikácie sa totiž vyskytli rôzne komplikácie, ako napríklad minuloročné aprílové a septembrové povodne či nájdenie podzemného bunkra zrejme ešte z čias druhej svetovej vojny. Ďalším problémom bola aj prítomnosť chránených živočíchov v okolí staveniska, ale aj priamo na stavebných projektoch, keďže trať prechádza územím so štvrtým stupňom ochrany prírody.
Prevádzková rýchlosť trate sa zvýši z 80 kilometrov za hodinu (km/h) na 120 km/h, čím sa podľa neho skráti cestovný čas, zlepšia sa technické parametre trate a umožnia sa aj častejšie spojenia. Celková obnova trate dosiahla k 6. októbru 2025 viac ako 11,3 milióna eur.
„Celková prepravná kapacita bude na úrovni 380 miest na sedenie, takže očakávame, že sa nám podarí pokoriť, dúfam čoskoro alebo teda v dohľadnej dobe hranicu dvoch miliónov prepravených pasažierov ročne,“ dodal Helexa s tým, že čas cestovania medzi Bratislavou a Viedňou sa skráti o 11 minút, celkovo tak bude trvať 56 minút. Cestujúci budú mať k dispozícii 38 vlakových spojov denne vrátane nových ranných a večerných vlakov REX.
