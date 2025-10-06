  • Články
Vo veku 88 rokov zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová

Vo veku 88 rokov zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová

Vo veku 88 rokov na následky pádu zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová - autorka románov Pólo, Rivali alebo Jazdci. V pondelok to oznámila jej rodina, píše TASR podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.

Stratila som priateľku, spojenkyňu, dôverníčku a mentorku. Ale viem, že bude žiť navždy v slovách, ktoré napísala na papier a na obrazovku,“ uviedla Cooperovej publicistka Felicity Bluntová.

Stanica BBC informovala, že Cooperová spadla za neznámych okolností v nedeľu ráno. Pre jej deti, Felixa a Emily, bola spisovateľkina „nečakaná smrť úplný šok“. „Sme veľmi hrdí na všetko, čo v živote dosiahla, a nedokážeme si predstaviť život bez jej nákazlivého úsmevu a smiechu, ktorý nás obklopoval,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.

Jill Cooperová, za slobodna Sallittová, sa narodila 21. februára 1937. Jej najpredávanejšie romány často rozoberali tematiku sexu, snobizmu a zábavy. Len v Spojenom kráľovstve sa predalo 11 miliónov výtlačkov jej kníh.

Streamovacia platforma Disney+ v roku 2024 nakrútila úspešnú adaptáciu jej knihy Rivali, ktorá postavu šarmantného hrdinu Ruperta Campbella-Blacka priniesla úplne novému publiku. Hlavná postava je údajne čiastočne inšpirovaná bývalým manželom britskej kráľovnej Kamily - Andrewom Parkerom Bowlesom.

Samotná kráľovná Kamila sa vyjadrila, že „bola veľmi smutná“ zo správ o Cooperovej smrti. „Veľmi málo spisovateľov sa stane legendou ešte počas svojho života, ale Jilly bola jednou z nich. Vytvorila úplne nový literárny žáner a urobila si ho svojím vlastným v priebehu kariéry, ktorá trvala viac ako päť desaťročí,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
