Smrteľná nehoda na rovnej ceste: Mladý vodič Fabie prešiel do protismeru
Dnes, krátko pred obedom, otriasla okresom Dunajská Streda tragická dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala ľudský život. K nehode došlo na ceste číslo III/1401 medzi obcami Dolný Štál a Padáň.
Podľa predbežných informácií z polície, 29-ročný vodič osobného vozidla značky Škoda Fabia z doposiaľ neobjasnených príčin prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru, kde čelne narazil do stromu. Náraz bol fatálny – muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.
Na miesto nehody okamžite dorazili záchranné zložky, polícia, ako aj prokurátor a znalec z odboru cestnej dopravy, ktorí začali s dokumentovaním a vyšetrovaním. Z dôvodu obhliadky a odstraňovania následkov bola cesta na nevyhnutný čas úplne uzavretá.
Presné okolnosti a príčiny, ktoré viedli k tomuto nešťastiu, sú aktuálne predmetom prebiehajúceho vyšetrovania polície.
Polícia zároveň opätovne apeluje na vodičov, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, maximálne sa sústredili na jazdu a vyhli sa akémukoľvek rozptyľovaniu za volantom.
Fotografie z miesta nehody
Polícia pátra po mužovi podozrivom z výbuchu bankomatu v Maduniciach
Polícii sa podarilo zistiť totožnosť muža, ktorý je podozrivý zo septembrového výbuchu bankomatu v obci Madunice v okrese Hlohovec.
Na D2 prerazilo auto zvodidlá a spadlo do hĺbky približne 10 metrov
Na diaľnici D2 prerazilo auto zvodidlá a spadlo pod podjazd diaľničného nadjazdu do hĺbky približne desať metrov.
Slovákov vystrašili správy od polície. Na toto si dávajte pozor
Polícia varuje pred novým podvodom.
Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zrušil obvinenie bývalým príslušníkom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi, známym ako tzv. čurillovci.