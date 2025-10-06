  • Články
Smrteľná nehoda na rovnej ceste: Mladý vodič Fabie prešiel do protismeru

  • DNES - 15:39
  • Dunajská Streda
Dnes, krátko pred obedom, otriasla okresom Dunajská Streda tragická dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala ľudský život. K nehode došlo na ceste číslo III/1401 medzi obcami Dolný Štál a Padáň.

Podľa predbežných informácií z polície, 29-ročný vodič osobného vozidla značky Škoda Fabia z doposiaľ neobjasnených príčin prešiel na rovnom úseku cesty do protismeru, kde čelne narazil do stromu. Náraz bol fatálny – muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.

Na miesto nehody okamžite dorazili záchranné zložky, polícia, ako aj prokurátor a znalec z odboru cestnej dopravy, ktorí začali s dokumentovaním a vyšetrovaním. Z dôvodu obhliadky a odstraňovania následkov bola cesta na nevyhnutný čas úplne uzavretá.

Presné okolnosti a príčiny, ktoré viedli k tomuto nešťastiu, sú aktuálne predmetom prebiehajúceho vyšetrovania polície.

Polícia zároveň opätovne apeluje na vodičov, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, maximálne sa sústredili na jazdu a vyhli sa akémukoľvek rozptyľovaniu za volantom.

Fotografie z miesta nehody

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
