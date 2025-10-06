Návšteva kaderníctva sa môže skončiť mŕtvicou. Pozor na tento syndróm
Odborníci varujú, že „syndróm z kaderníctva“ je častejší, než si myslíme.
Príjemná masáž hlavy a umývanie vlasov v kaderníckom salóne patrí pre mnohých k obľúbeným relaxačným rituálom. Málokto však tuší, že táto zdanlivo neškodná činnosť môže v zriedkavých prípadoch viesť k vážnemu zdravotnému riziku – cievnej mozgovej príhode.
Problém nastáva pri dlhodobom záklone hlavy v umývadle. Neprirodzená poloha krku môže spôsobiť stlačenie alebo dokonca natrhnutie vertebrálnych tepien, ktoré zásobujú mozog krvou. Tento stav, hoci zriedkavý, môže mať fatálne následky.
Nedávna analýza publikovaná v časopise The American Journal of Emergency Medicine, identifikovala za posledných 48 rokov 54 takýchto prípadov. Z nich až 42 vzniklo práve v kaderníckych salónoch. Osem prípadov bolo spojených so zubárskymi zákrokmi a zvyšné štyri mali iné príčiny.
„V rámci urgentných neurologických stavov vyniká syndróm z kaderníctva nielen svojou unikátnou príčinou, ale aj bežnosťou spúšťača – nadmerným zaklonením krku počas umývania vlasov,“ napísali vedci v štúdii. Pri natrhnutí steny krčnej tepny môže vzniknúť krvná zrazenina, ktorá následne putuje do mozgu a spôsobí mŕtvicu.
Svoju trpkú skúsenosť s týmto syndrómom opísala Elizabeth Smith z Kalifornie. V roku 2014, dva týždne po návšteve salónu, utrpela mŕtvicu. Tvrdí, že prílišné zaklonenie hlavy v umývacom kresle jej poškodilo krčnú tepnu. „Zaspávam s myšlienkou, či sa zajtra ešte zobudím,“ povedala pre 10News po tom, ako salón zažalovala.
Mŕtvica u nej spôsobila nestabilnú chôdzu, stratu motorických schopností v ľavej ruke a poškodenie zraku na ľavom oku.
Varovné príznaky, ktoré netreba ignorovať
Príznaky syndrómu z kaderníctva sa líšia v závislosti od rozsahu poškodenia ciev, no môžu zahŕňať:
- Náhle ochrnutie alebo slabosť na jednej strane tela (tvár, ruka, noha)
- Závraty
- Strata rovnováhy a problémy s chôdzou
- Rozmazané alebo dvojité videnie na jednom alebo oboch očiach
- Silná bolesť hlavy
- Nevoľnosť a vracanie
- Problémy s dýchaním, žuvaním alebo prehĺtaním
- Nezrozumiteľná reč
Podľa spomínanej lekárskej analýzy boli najčastejšími príznakmi závraty, problémy s rovnováhou a bolesti hlavy. Liečba zahŕňala podávanie liekov na riedenie krvi, zavedenie stentu na obnovenie prietoku krvi alebo chirurgický zákrok. „Následky siahali od úplného zotavenia až po trvalé symptómy či smrť,“ uviedli vedci.
Ako sa chrániť
Riziko neznamená, že sa musíte návštev salónov úplne vzdať. Kľúčová je prevencia. Pri umývaní vlasov v salóne je dôležité, aby bol krk dostatočne podopretý a nedochádzalo k jeho extrémnemu zakloneniu. Zrolovaný uterák alebo špeciálny vankúšik pod krkom môže poskytnúť potrebnú oporu. Ak počas umývania pocítite akýkoľvek diskomfort, bolesť alebo tŕpnutie v oblasti krku, okamžite na to personál upozornite.
