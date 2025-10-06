  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
12°Bratislava

Na D2 prerazilo auto zvodidlá a spadlo do hĺbky približne 10 metrov

  • DNES - 14:51
  • Bratislava
Na D2 prerazilo auto zvodidlá a spadlo do hĺbky približne 10 metrov

Na diaľnici D2 prerazilo auto zvodidlá a spadlo pod podjazd diaľničného nadjazdu do hĺbky približne desať metrov.

Nehoda sa stala uplynulý víkend v úseku 55,5 kilometra v smere od Malaciek do Bratislavy. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.

Po príchode na miesto už zdravotní záchranári ošetrovali ťažko zranenú osobu, ktorá bola vymrštená z vozidla. Hasiči ihneď začali spolupracovať s posádkami záchrannej zdravotnej služby, prehľadali okolie pre vylúčenie prítomnosti ďalších osôb a vykonali protipožiarne opatrenia na havarovanom vozidle,“ uviedli hasiči.

Polícia Bratislavského kraja priblížili, že šlo o 37-ročného vodiča, ktorý zvodidlami preletel vo vysokej rýchlosti. Muž podľa policajtov utrpel poranenia, ktorým nakoniec po prevoze do zdravotníckeho zariadenia podľahol. „Presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia pátra po mužovi podozrivom z výbuchu bankomatu v Maduniciach

Polícia pátra po mužovi podozrivom z výbuchu bankomatu v Maduniciach

DNES - 15:28Domáce

Polícii sa podarilo zistiť totožnosť muža, ktorý je podozrivý zo septembrového výbuchu bankomatu v obci Madunice v okrese Hlohovec.

Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA

Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA

DNES - 13:27Domáce

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zrušil obvinenie bývalým príslušníkom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi, známym ako tzv. čurillovci.

Na preventívne zubné prehliadky chodí menej ako polovica Slovákov

Na preventívne zubné prehliadky chodí menej ako polovica Slovákov

DNES - 13:24Domáce

Vlani ju absolvovalo 46,3 percenta pacientov, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku.

Vosveteit.sk
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudíUmelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúťTáto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP