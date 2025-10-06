Inšpekcia nariadila Lidlu stiahnuť z predaja potravinu
- DNES - 20:23
- Praha
Inšpektori našli v obchodnom reťazci falšovanú potravinu.
Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) odhalila na pultoch obchodného reťazca Lidl klamlivo označený výrobok.
Chladené hotové jedlo „Rizoto s kuracím mäsom na stredomorský spôsob“ obsahovalo výrazne menej mäsa, než výrobca deklaroval na obale. Inšpekcia preto nariadila okamžité stiahnutie viac ako 24-tisíc kusov tohto produktu z predaja. Informovala o tom vo štvrtok (2.10.) na svojej stránke.
Problém sa týkal konkrétne výrobku chef select MEDITERRANEAN STYLE RISOTTO CHICKEN v 330-gramovom balení s dátumom spotreby do 27. 6. 2025. Produkt pochádza od maďarského výrobcu Foodbox Kft.
Podľa údajov na etikete mal výrobok obsahovať 21 % kuracieho stehenného plátku. Laboratórna analýza, ktorú zadala SZPI, však preukázala, že skutočný podiel mäsa vo výrobku predstavoval iba 11,2 %. Spotrebiteľ tak dostal takmer o polovicu menej mäsovej zložky, než výrobca sľuboval.
Inšpektori odobrali nevyhovujúcu vzorku v prevádzke spoločnosti Lidl Česká republika s.r.o. a následne nariadili stiahnutie celej šarže z trhu. Podľa sprievodnej dokumentácie bolo do obchodnej siete dodaných celkovo 24 640 kusov tejto potraviny.
Foto: potravinynapranyri.cz
„SZPI začne s kontrolovanou osobou správne konanie o uložení pokuty,“ uviedla inšpekcia na sociálnej sieti. Prípad bol zároveň vložený do európskeho systému pre boj s falšovanými potravinami AACS, čo umožní jeho došetrenie priamo v krajine pôvodu, teda v Maďarsku.
