  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
11°Bratislava

Inšpekcia nariadila Lidlu stiahnuť z predaja potravinu

  • DNES - 20:23
  • Praha
Inšpekcia nariadila Lidlu stiahnuť z predaja potravinu

Inšpektori našli v obchodnom reťazci falšovanú potravinu.

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) odhalila na pultoch obchodného reťazca Lidl klamlivo označený výrobok.

Chladené hotové jedlo „Rizoto s kuracím mäsom na stredomorský spôsob“ obsahovalo výrazne menej mäsa, než výrobca deklaroval na obale. Inšpekcia preto nariadila okamžité stiahnutie viac ako 24-tisíc kusov tohto produktu z predaja. Informovala o tom vo štvrtok (2.10.) na svojej stránke.

Problém sa týkal konkrétne výrobku chef select MEDITERRANEAN STYLE RISOTTO CHICKEN v 330-gramovom balení s dátumom spotreby do 27. 6. 2025. Produkt pochádza od maďarského výrobcu Foodbox Kft.

Podľa údajov na etikete mal výrobok obsahovať 21 % kuracieho stehenného plátku. Laboratórna analýza, ktorú zadala SZPI, však preukázala, že skutočný podiel mäsa vo výrobku predstavoval iba 11,2 %. Spotrebiteľ tak dostal takmer o polovicu menej mäsovej zložky, než výrobca sľuboval.

Inšpektori odobrali nevyhovujúcu vzorku v prevádzke spoločnosti Lidl Česká republika s.r.o. a následne nariadili stiahnutie celej šarže z trhu. Podľa sprievodnej dokumentácie bolo do obchodnej siete dodaných celkovo 24 640 kusov tejto potraviny.

Foto: potravinynapranyri.cz

„SZPI začne s kontrolovanou osobou správne konanie o uložení pokuty,“ uviedla inšpekcia na sociálnej sieti. Prípad bol zároveň vložený do európskeho systému pre boj s falšovanými potravinami AACS, čo umožní jeho došetrenie priamo v krajine pôvodu, teda v Maďarsku.

Zdroj: Info.sk, potravinynapranyri.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Francúzske akcie aj euro klesajú v reakcii na politickú krízu

Francúzske akcie aj euro klesajú v reakcii na politickú krízu

DNES - 18:44Ekonomické

Francúzske akcie a euro v pondelok klesli, zatiaľ čo náklady na francúzske pôžičky v prudko vzrástli, keďže vláda padla v priebehu niekoľkých hodín od svojho vymenovania.

Ráž: Opäť sa obnoví možnosť cestovania vlakom do Viedne z Bratislavy - hl. st.

Ráž: Opäť sa obnoví možnosť cestovania vlakom do Viedne z Bratislavy - hl. st.

DNES - 16:30Ekonomické

Od 11. októbra sa opäť obnoví možnosť cestovania vlakom do Viedne aj z Bratislavy - hlavnej stanice.

Predaj áut Tesly v Nemecku pokračoval v septembri v poklese

Predaj áut Tesly v Nemecku pokračoval v septembri v poklese

DNES - 13:53Ekonomické

Americký výrobca elektromobilov Tesla sa v septembri na niektorých európskych trhoch dokázal vrátiť k rastu, v prípade najväčšieho trhu, Nemecka, sa mu to však naďalej nedarí.

NKÚ na podnet Remišovej preverí sociálne podniky, Erik Tomáš obvinenia odmieta

NKÚ na podnet Remišovej preverí sociálne podniky, Erik Tomáš obvinenia odmieta

DNES - 13:26Ekonomické

Najvyšší kontrolný úrad plánuje skontrolovať fungovanie sociálnych podnikov na Slovensku.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP