Predaj áut Tesly v Nemecku pokračoval v septembri v poklese
- DNES - 13:53
- Berlín
Americký výrobca elektromobilov Tesla sa v septembri na niektorých európskych trhoch dokázal vrátiť k rastu, v prípade najväčšieho trhu, Nemecka, sa mu to však naďalej nedarí.
Na druhej strane, tempo poklesu sa v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci výrazne zmiernilo. Poukázali na to údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA), ktoré zverejnila agentúra Reuters.
Podľa KBA predala Tesla v Nemecku v septembri 3404 vozidiel. Oproti septembru minulého roka to znamená pokles o 9,4 %. Celkový predaj elektromobilov v Nemecku sa pritom medziročne zvýšil o 31,9 %.
Lepšou správou pre americkú firmu je, že rozsah poklesu sa v porovnaní s vývojom v auguste výrazne spomalil. V auguste predala Tesla v Nemecku 1441 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje prepad o 39 %. Celkový predaj elektrických áut na nemeckom trhu sa pritom v danom mesiaci zvýšil o takmer 46 %.
Za deväť mesiacov tohto roka predala Tesla v Nemecku 14.845 áut. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tak predaj jej vozidiel na kľúčovom európskom trhu znížil o 50,3 %.
NKÚ na podnet Remišovej preverí sociálne podniky, Erik Tomáš obvinenia odmieta
Najvyšší kontrolný úrad plánuje skontrolovať fungovanie sociálnych podnikov na Slovensku.
Vláda Viktora Orbána podporí malé a stredné firmy lacnými úvermi
Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil cez víkend program lacných úverov pre malé a stredné podniky.
Bitcoin dosiahol nový rekord, jeho cena prekonala 125.500 USD
Cena bitcoinu dosiahla v nedeľu nový rekord, keď prekonala hranicu 125.500 USD.
Ľudia strávia dochádzaním do práce viac ako 200 hodín ročne
Zamestnanie blízko domova sa tak stáva dôležitým kritériom spokojnosti, keďže pracujúci čoraz viac hľadajú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, ku ktorej patrí aj menej času stráveného na ceste do práce.