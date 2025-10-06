  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
12°Bratislava

Slovákov vystrašili správy od polície. Na toto si dávajte pozor

  • DNES - 13:51
  • Bratislava
Slovákov vystrašili správy od polície. Na toto si dávajte pozor

Polícia varuje pred novým podvodom.

Slovákom v posledných dňoch prichádzajú do e-mailových schránok podvodné správy, ktoré sa tvária ako oficiálne predvolanie od polície. Správa obsahuje prílohu, ktorá adresáta nielen predvoláva, ale ho aj nepravdivo informuje o tom, že je obvinený. Polícia o novom type podvodu upozorňuje na sociálnej sieti.

Ako uviedol Odbor počítačovej kriminality Prezídia Policajného zboru, podvodníci sa snažia prostredníctvom zavádzajúcich emailov vystrašiť najmä ľudí, ktorí nie sú oboznámení s oficiálnymi postupmi orgánov činných v trestnom konaní. Falošný dokument je podľa zverejnených informácií obsahovo nezmyselný a javí známky nekvalitného strojového prekladu.

Ako odhaliť podvod

V súvislosti s touto podvodnou kampaňou polícia zdôrazňuje niekoľko kľúčových faktov, ktoré pomôžu podvod ľahko odhaliť:

  • Policajný zbor nikdy nezasiela oficiálne predvolania prostredníctvom elektronickej pošty. Štandardné doručovanie prebieha poštou do vlastných rúk alebo osobne.
  • O vznesení obvinenia sa občan nedozvie z predvolania. Ide o samostatný procesný úkon, ktorý sa vykonáva podľa presne stanovených pravidiel Trestného poriadku.
  • Oficiálne dokumenty polície nie sú písané s gramatickými chybami a nepresnosťami, aké sú typické pre prekladače ako google translator.
  • V predvolaní sa nikdy neuvádza, že budete bezprostredne zatknutí.

Odborníci z Odboru počítačovej kriminality preto verejnosti radia, aby na takéto emaily v žiadnom prípade nereagovala. Odporúčajú správu okamžite vymazať, neotvárať jej prílohy a odosielateľa zablokovať, aby sa predišlo doručovaniu ďalších podvodných správ.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/policiaslovakia
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA

Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA

DNES - 13:27Domáce

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zrušil obvinenie bývalým príslušníkom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi, známym ako tzv. čurillovci.

Na preventívne zubné prehliadky chodí menej ako polovica Slovákov

Na preventívne zubné prehliadky chodí menej ako polovica Slovákov

DNES - 13:24Domáce

Vlani ju absolvovalo 46,3 percenta pacientov, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku.

Opitý muž mlátil psa hokejkou, sudkyňa ho odsúdila

Opitý muž mlátil psa hokejkou, sudkyňa ho odsúdila

DNES - 11:10Domáce

Muža odsúdili za týranie psa.

V Bratislave kolabuje doprava, hlásia nehody a kolóny

V Bratislave kolabuje doprava, hlásia nehody a kolóny

DNES - 8:48Domáce

Vodiči sa na D2 smerom do Bratislavy zdržia hodinu a pol.

Vosveteit.sk
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudíUmelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúťTáto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byťVedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autáchObľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP