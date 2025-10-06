Slovákov vystrašili správy od polície. Na toto si dávajte pozor
Polícia varuje pred novým podvodom.
Slovákom v posledných dňoch prichádzajú do e-mailových schránok podvodné správy, ktoré sa tvária ako oficiálne predvolanie od polície. Správa obsahuje prílohu, ktorá adresáta nielen predvoláva, ale ho aj nepravdivo informuje o tom, že je obvinený. Polícia o novom type podvodu upozorňuje na sociálnej sieti.
Ako uviedol Odbor počítačovej kriminality Prezídia Policajného zboru, podvodníci sa snažia prostredníctvom zavádzajúcich emailov vystrašiť najmä ľudí, ktorí nie sú oboznámení s oficiálnymi postupmi orgánov činných v trestnom konaní. Falošný dokument je podľa zverejnených informácií obsahovo nezmyselný a javí známky nekvalitného strojového prekladu.
Ako odhaliť podvod
V súvislosti s touto podvodnou kampaňou polícia zdôrazňuje niekoľko kľúčových faktov, ktoré pomôžu podvod ľahko odhaliť:
- Policajný zbor nikdy nezasiela oficiálne predvolania prostredníctvom elektronickej pošty. Štandardné doručovanie prebieha poštou do vlastných rúk alebo osobne.
- O vznesení obvinenia sa občan nedozvie z predvolania. Ide o samostatný procesný úkon, ktorý sa vykonáva podľa presne stanovených pravidiel Trestného poriadku.
- Oficiálne dokumenty polície nie sú písané s gramatickými chybami a nepresnosťami, aké sú typické pre prekladače ako google translator.
- V predvolaní sa nikdy neuvádza, že budete bezprostredne zatknutí.
Odborníci z Odboru počítačovej kriminality preto verejnosti radia, aby na takéto emaily v žiadnom prípade nereagovala. Odporúčajú správu okamžite vymazať, neotvárať jej prílohy a odosielateľa zablokovať, aby sa predišlo doručovaniu ďalších podvodných správ.
Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zrušil obvinenie bývalým príslušníkom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi, známym ako tzv. čurillovci.
Na preventívne zubné prehliadky chodí menej ako polovica Slovákov
Vlani ju absolvovalo 46,3 percenta pacientov, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku.
Opitý muž mlátil psa hokejkou, sudkyňa ho odsúdila
Muža odsúdili za týranie psa.
V Bratislave kolabuje doprava, hlásia nehody a kolóny
Vodiči sa na D2 smerom do Bratislavy zdržia hodinu a pol.