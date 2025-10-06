  • Články
Adam Pavlovčin alias Adonxs prichádza s baladou Wasted

  • DNES - 13:31
  • Bratislava
Po svojom debute na Eurovízii sa Adonxs vracia so silnou baladou nazvanou Wasted, ktorá vznikla z rovnakého tvorivého procesu ako Kiss Kiss Goodbye. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.

Pôvodne patrila skladba Wasted medzi Top 5 favoritov v českom národnom kole Eurovízie, teraz však prichádza do popredia ako jeho najnovší release. Skladba skúma zlomené srdce z opačnej perspektívy. Tentoraz je to Adonxs, kto odchádza, spochybňuje lásku, púšťa ju a premieňa zraniteľnosť na silu.

Pred rokom, keď som túto pieseň napísal na songwriting campe, netušil som, že text nadobudne úplne nový význam. Refrén ‚We’re wasted, sorry that we didn’t make it‘ získal po Eurovízii nový kontext - nedostať sa do finále, spochybňovanie mojej cesty napriek úspešnej Eurovíznej predsezóne naprieč Európou a dokonca aj pochybnosti o mojej kariére celkovo. Písanie piesní je pre mňa vo väčšine prípadov vlastná terapia a dúfam, že sa raz stane terapiou aj pre niekoho iného,“ hovorí Pavlovčin.

Napriek tomu, čo by niekto mohol vnímať ako premárnenú príležitosť, Adonxs vidí v piesni Wasted zlomový moment: „Znovu som našiel iskru. Som pripravený písať novú hudbu, vydávať ju a robiť to, čo viem najlepšie - performovať," dodáva.

Zdroj: Info.sk, TASR
