Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zrušil obvinenie bývalým príslušníkom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi, známym ako tzv. čurillovci.
Obvineniu čelili z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti. Ich advokát Peter Kubina o tom informoval na sociálnej sieti. Uznesenie prokurátora je právoplatné.
„Z uznesenia prokurátora vyplýva, že tvrdenie o policajtoch, ktorí klamali sudcom, je len domnienkou vyšetrovateľa tímu Veritas, ktorá sa rozchádza z obsahom spisu (kriminálneho zväzku). Žiadosti o súhlas s odpočúvaním mali všetky zákonné náležitosti a ich obsah vyplýval z príslušného kriminálneho zväzku. Nešlo o zneužitie právomoci ani o marenie spravodlivosti,“ vysvetlil Kubina. Prokurátor tiež podľa jeho slov potvrdil, že ak by za tento skutok mali byť stíhaní policajti Magula a Dunčko, potom by mali byť s nimi stíhaní aj ich dvaja nadriadení, ktorí predmetné žiadosti podpísali.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil v júni bývalých operatívcov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti. Policajná inšpekcia vtedy informovala, že dvojica si mala v roku 2019 na základe nepravdivých skutočností vyžiadať nasadenie informačno-technických prostriedkov (ITP), takzvaných odposluchov. „Mali zaviesť sudcu z Krajského súdu Bratislava a uviesť nepodložené informácie a dôvody na nasadenie ITP. Na základe toho boli odposluchy aj reálne nasadené. Išlo o jeden z prípadov, ktorý sa týkal známej zločineckej skupiny zo západného Slovenska,“ zhrnula inšpekcia.
Dodala, že obvinení sa mali dopustiť trestných činov ako verejní činitelia počas pôsobenia v NAKA. V prípade preukázania viny im hrozil trest odňatia slobody od troch do 12 rokov.
