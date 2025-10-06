  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
12°Bratislava

Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA

  • DNES - 13:27
  • Bratislava
Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zrušil obvinenie bývalým príslušníkom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi, známym ako tzv. čurillovci.

Obvineniu čelili z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti. Ich advokát Peter Kubina o tom informoval na sociálnej sieti. Uznesenie prokurátora je právoplatné.

Z uznesenia prokurátora vyplýva, že tvrdenie o policajtoch, ktorí klamali sudcom, je len domnienkou vyšetrovateľa tímu Veritas, ktorá sa rozchádza z obsahom spisu (kriminálneho zväzku). Žiadosti o súhlas s odpočúvaním mali všetky zákonné náležitosti a ich obsah vyplýval z príslušného kriminálneho zväzku. Nešlo o zneužitie právomoci ani o marenie spravodlivosti,“ vysvetlil Kubina. Prokurátor tiež podľa jeho slov potvrdil, že ak by za tento skutok mali byť stíhaní policajti Magula a Dunčko, potom by mali byť s nimi stíhaní aj ich dvaja nadriadení, ktorí predmetné žiadosti podpísali.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil v júni bývalých operatívcov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti. Policajná inšpekcia vtedy informovala, že dvojica si mala v roku 2019 na základe nepravdivých skutočností vyžiadať nasadenie informačno-technických prostriedkov (ITP), takzvaných odposluchov. „Mali zaviesť sudcu z Krajského súdu Bratislava a uviesť nepodložené informácie a dôvody na nasadenie ITP. Na základe toho boli odposluchy aj reálne nasadené. Išlo o jeden z prípadov, ktorý sa týkal známej zločineckej skupiny zo západného Slovenska,“ zhrnula inšpekcia.

Dodala, že obvinení sa mali dopustiť trestných činov ako verejní činitelia počas pôsobenia v NAKA. V prípade preukázania viny im hrozil trest odňatia slobody od troch do 12 rokov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na preventívne zubné prehliadky chodí menej ako polovica Slovákov

Na preventívne zubné prehliadky chodí menej ako polovica Slovákov

DNES - 13:24Domáce

Vlani ju absolvovalo 46,3 percenta pacientov, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku.

Opitý muž mlátil psa hokejkou, sudkyňa ho odsúdila

Opitý muž mlátil psa hokejkou, sudkyňa ho odsúdila

DNES - 11:10Domáce

Muža odsúdili za týranie psa.

V Bratislave kolabuje doprava, hlásia nehody a kolóny

V Bratislave kolabuje doprava, hlásia nehody a kolóny

DNES - 8:48Domáce

Vodiči sa na D2 smerom do Bratislavy zdržia hodinu a pol.

Vosveteit.sk
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudíUmelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúťTáto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byťVedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autáchObľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP