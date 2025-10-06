Na preventívne zubné prehliadky chodí menej ako polovica Slovákov
Vlani ju absolvovalo 46,3 percenta pacientov, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku.
Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Ukázali zároveň, že stav chrupu slovenských detí sa každoročne zlepšuje. TASR o tom informovala špecialistka komunikácie centra Simona Uhlárová Jarošová.
Ambulancie zubných lekárov na Slovensku evidovali minulý rok 5.736.293 pacientov a nahlásili 7.327.589 návštev. „Evidovaní pacienti navštívili zubnú ambulanciu priemerne 1,28-krát za rok,“ spresnila hovorkyňa NCZI Alena Krčová. Z celkového počtu osôb, ktoré absolvovali kontrolu u zubára, bolo potrebné ošetriť chrup vyše 1,7 milióna pacientom, čo je približne 65 percent. Najviac návštev v prepočte na jednu evidovanú osobu bolo vo vekovej skupine 15 až 18 rokov. Ďalej nasledovali deti vo veku 6 až 14 rokov a najmladšie deti do 5 rokov. Najmenej návštev bolo zaznamenaných u dospelých pacientov vo veku 19 a viac rokov.
Nižší index detského orálneho zdravia v rámci štatistiky NCZI poukázal na dlhodobo zlepšujúci sa stav chrupu slovenských detí. Krčová spresnila, že dvanásťročné deti mali vlani priemerne 1,39 trvalého zuba postihnutého kazom, ošetreného plombou alebo extrahovaného. U pätnásťročných detí dosiahol index orálneho zdravia vlani hodnotu 2,19, pričom na začiatku sledovaného obdobia (v roku 2009) to bolo 2,82. Najnižšiu hodnotu indexu orálneho zdravia zaznamenali v Bratislavskom kraji, naopak najviac pokazených zubov majú deti v Prešovskom a Žilinskom kraji.
Najčastejšími výkonmi v zubných ambulanciách boli minulý rok liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív a ošetrenia zubných kazov. Krčová podotkla, že zrušenie zubných benefitov zdravotnými poisťovňami v máji minulého roka (obnovili ich na jar 2025, pozn. TASR) sa neodzrkadlilo na nižšom počte výkonov dentálnej hygieny, práve naopak. Kým v roku 2023 zaznamenalo NCZI 466.693 týchto výkonov, vlani ich bolo 525.999.
NCZI v závere upozornilo, že zubnú prevenciu sa neoplatí podceňovať, keďže zlý stav ústnej dutiny a chronický zápal ďasien sú spojené napríklad so zvýšeným rizikom infarktu a mozgovej príhody. Pripomína, že nárok na zubnú preventívnu prehliadku majú dospelí raz ročne, deti do 18 rokov a tehotné ženy dvakrát do roka.
Slovákov vystrašili správy od polície. Na toto si dávajte pozor
Polícia varuje pred novým podvodom.
Kubina: Prokurátor zrušil obvinenie Dunčkovi a Magulovi z bývalej NAKA
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave zrušil obvinenie bývalým príslušníkom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi, známym ako tzv. čurillovci.
Opitý muž mlátil psa hokejkou, sudkyňa ho odsúdila
Muža odsúdili za týranie psa.
V Bratislave kolabuje doprava, hlásia nehody a kolóny
Vodiči sa na D2 smerom do Bratislavy zdržia hodinu a pol.