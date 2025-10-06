  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
12°Bratislava

Macinka: Motoristi chcú byť vo vláde, verím, že bude stabilná

  • DNES - 13:23
  • Praha
Macinka: Motoristi chcú byť vo vláde, verím, že bude stabilná

Ambíciou českej politickej strany Motoristi sebe je po minulotýždňových voľbách stať sa súčasťou budúcej vlády, vyhlásil jej predseda Petr Macinka po tom, čo ho v pondelok prijal prezident Petr Pavel. Šéf Motoristov podľa vlastných slov verí, že budúca vláda bude stabilná celé funkčné obdobie, informuje spravodajkyňa TASR.

Myslím si, že je stále jasnejšie, že je tu nejaká nová 108-členná väčšina v Poslaneckej snemovni a my by sme si želali, aby sa tie nasledujúce štyri roky odvíjali práve s podporou tejto stoosmičky,“ povedal Macinka na margo možnej povolebnej spolupráce víťazného hnutia ANO (80 mandátov v Poslaneckej snemovni) s hnutím SPD Tomia Okamuru (15 mandátov) a Motoristami (13 mandátov).

Odmietol však uviesť akékoľvek podrobnosti o rokovaniach. „Nechcem hovoriť, o čom sa rozprávame, nechcem hovoriť, či sa rozprávame, nechcem hovoriť, kedy sa rozprávame, nechcem hovoriť, kedy sa budeme rozprávať. Jednoducho, nechajte to, prosím, teraz chvíľku na nás,“ prízvukoval Macinka.

Pripomenul, že Motoristi sú v Európskom parlamente s ANO v jednej frakcii - v Patriotoch pre Európu - a komunikujú tam spolu podľa neho vecne a korektne, čo by mohli preniesť aj na domácu politickú scénu.

V reakcii na novinársku otázku odmietol potvrdiť kuloárne informácie, že Motoristi majú v novej vláde záujem o tri ministerstvá - zahraničných vecí, kultúry a životného prostredia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pavel: Existuje záujem na vzniku koaličnej vlády troch strán

Pavel: Existuje záujem na vzniku koaličnej vlády troch strán

DNES - 13:33Zahraničné

O jej konkrétnom zložení sa bude ešte len rokovať medzi predsedami týchto strán.

Le Penová po demisii Lecornua žiada predčasné voľby

Le Penová po demisii Lecornua žiada predčasné voľby

DNES - 13:22Zahraničné

Francúzska krajne pravicová líderka Marine Le Penová v pondelok vyzvala na usporiadanie predčasných parlamentných volieb, ktoré sú podľa nej v tejto chvíli absolútne nevyhnutné.

V ruských dronoch sa našlo stotisíc komponentov zahraničnej výroby

V ruských dronoch sa našlo stotisíc komponentov zahraničnej výroby

DNES - 13:21Zahraničné

Ukrajina objavila viac než stotisíc súčiastok zahraničnej, aj západnej výroby v dronoch i raketách odpálených Ruskom počas víkendových leteckých útokov na svoje územie.

Okamura: SPD rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti vo vláde

Okamura: SPD rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti vo vláde

DNES - 12:20Zahraničné

Hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti v českej vláde.

Vosveteit.sk
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudíUmelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúťTáto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byťVedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autáchObľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP