Macinka: Motoristi chcú byť vo vláde, verím, že bude stabilná
- DNES - 13:23
- Praha
Ambíciou českej politickej strany Motoristi sebe je po minulotýždňových voľbách stať sa súčasťou budúcej vlády, vyhlásil jej predseda Petr Macinka po tom, čo ho v pondelok prijal prezident Petr Pavel. Šéf Motoristov podľa vlastných slov verí, že budúca vláda bude stabilná celé funkčné obdobie, informuje spravodajkyňa TASR.
„Myslím si, že je stále jasnejšie, že je tu nejaká nová 108-členná väčšina v Poslaneckej snemovni a my by sme si želali, aby sa tie nasledujúce štyri roky odvíjali práve s podporou tejto stoosmičky,“ povedal Macinka na margo možnej povolebnej spolupráce víťazného hnutia ANO (80 mandátov v Poslaneckej snemovni) s hnutím SPD Tomia Okamuru (15 mandátov) a Motoristami (13 mandátov).
Odmietol však uviesť akékoľvek podrobnosti o rokovaniach. „Nechcem hovoriť, o čom sa rozprávame, nechcem hovoriť, či sa rozprávame, nechcem hovoriť, kedy sa rozprávame, nechcem hovoriť, kedy sa budeme rozprávať. Jednoducho, nechajte to, prosím, teraz chvíľku na nás,“ prízvukoval Macinka.
Pripomenul, že Motoristi sú v Európskom parlamente s ANO v jednej frakcii - v Patriotoch pre Európu - a komunikujú tam spolu podľa neho vecne a korektne, čo by mohli preniesť aj na domácu politickú scénu.
V reakcii na novinársku otázku odmietol potvrdiť kuloárne informácie, že Motoristi majú v novej vláde záujem o tri ministerstvá - zahraničných vecí, kultúry a životného prostredia.
