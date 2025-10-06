Okamura: SPD rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti vo vláde
- DNES - 12:20
- Praha
Hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti v českej vláde.
O podpore menšinového kabinetu podľa neho nebola reč, alebo si to šéf SPD Tomio Okamura minimálne nepamätá. Povedal to v pondelok po schôdzke s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
O konkrétnych pozíciách či rezortoch je podľa Okamuru predčasné hovoriť. Opakovane uviedol, že všetko závisí od víťaza volieb, teda hnutia ANO.
„Pána prezidenta sme informovali, že SPD rokuje o priamej účasti vo vláde. Chceme byť priamo súčasťou novej vlády. Čo sa týka personálneho obsadenia, o tom ešte stále prebiehajú rokovania s víťazom volieb. Rokovania prebiehajú aj o konkrétnych rezortoch a personáliách,“ povedal novinárom Okamura. „O podpore menšinovej vlády vôbec rokovanie nebolo. Už na úvodnej schôdzke v sobotu večer táto otázka, v podstate vôbec neviem, či bola položená,“ uviedol šéf SPD.
S Babišom podľa jeho slov hovorili o rôznych alternatívach, kto by mohol mať aké rezorty. Je to vraj na Babišovi, akú konšteláciu zvolí. Okamura dodal, že na schôdzkach sa postupne posúvajú vo vyjednávaní vpred. Najprv uviedol, že by chcel, aby malo hnutie aspoň jeden rezort, potom povedal, že najlepšie dva a nakoniec, že možno aj tri. „Pre mňa nie sú prioritou funkcie, ale realizácia programu. Aby ma voliči pochválili, že sa im darí lepšie, než za Fialovej hrôzovlády,“ dodal napokon Okamura.
O konflikte záujmov Andreja Babiša či o ukotvení Česka v EÚ a NATO alebo českej muničnej iniciatíve s prezidentom podľa neho nehovorili, lebo sa Pavel na tieto otázky údajne nepýtal.
