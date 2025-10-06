  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
11°Bratislava

Medvedev: Incidenty s dronmi sú pre Európanov užitočnou pripomienkou nebezpečenstiev vojny

  • DNES - 11:42
  • Moskva
Medvedev: Incidenty s dronmi sú pre Európanov užitočnou pripomienkou nebezpečenstiev vojny

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok vyhlásil, že stále nie je jasné, kto stojí za sériou narušení vzdušného priestoru dronmi vo viacerých európskych štátoch. Dodal však, že tieto incidenty slúžia pre Európanov ako „užitočná pripomienka“ nebezpečenstiev vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Európske letiská boli v uplynulých týždňoch opakovane paralyzované práve z dôvodu preletov bezpilotných lietadiel v ich blízkosti. Niektorí predstavitelia z týchto incidentov obviňujú Moskvu.

Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom ruskej Bezpečnostnej rady, odmietol tvrdenia, že nedávne incidenty s dronmi boli dielom Ruska alebo síl, ktoré s ním sympatizujú. „Ľudia, ktorí sympatizujú s našou krajinou, nebudú mrhať svojimi zdrojmi tým, že by vyšli z úkrytu. Naši 'agenti a špióni' čakajú na osobitný rozkaz,“ napísal Medvedev na platforme Telegram.

Bývalý ruský prezident dodal, že podstatné - bez ohľadu na to, kto je za incidenty zodpovedný - je to, že európski občania okúsili, čo by vojna mohla znamenať pre európsky kontinent. Zároveň obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza z podnecovania konfliktu z politických a finančných dôvodov.

Hlavné je, že krátkozrakí Európania pocítili nebezpečenstvo vojny na vlastnej koži. Že sa boja a trasú ako tupé zvieratá v stáde vedené na porážku,“ povedal Medvedev s tým, že dúfa, že ľudia sa napokon obrátia proti Merzovi a Macronovi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Okamura: SPD rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti vo vláde

Okamura: SPD rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti vo vláde

DNES - 12:20Zahraničné

Hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) rokuje s víťazným hnutím ANO o priamej účasti v českej vláde.

Nórske stíhačky F-35 budú od pondelka hliadkovať v Poľsku

Nórske stíhačky F-35 budú od pondelka hliadkovať v Poľsku

DNES - 10:31Zahraničné

Nórske stíhacie lietadlá F-35 priletia v pondelok do Poľska, kde budú v nasledujúcich týždňoch spolu s poľskými a holandskými posádkami hliadkovať nad poľským územím.

Hlásenie o dronoch dočasne pozastavilo prílety na letisku v Osle

Hlásenie o dronoch dočasne pozastavilo prílety na letisku v Osle

DNES - 9:38Zahraničné

Letisko v nórskej metropole Oslo v noci na pondelok dočasne pozastavilo prílety lietadiel.

EÚ kritizovala priebeh komunálnych volieb v Gruzínsku

EÚ kritizovala priebeh komunálnych volieb v Gruzínsku

DNES - 7:21Zahraničné

Európska únia v nedeľu kritizovala priebeh sobotňajších komunálnych volieb v Gruzínsku, ktoré sa podľa nej konali v období rozsiahlych represií voči opozícii.

Vosveteit.sk
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudíUmelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúťTáto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byťVedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autáchObľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP