Opitý muž mlátil psa hokejkou, sudkyňa ho odsúdila

  • Spišská Nová Vec
Muža odsúdili za týranie psa.

Muž, ktorý v máji pred bytovým domom v Spišskej Novej Vsi pod vplyvom alkoholu kopal a bil hokejkou psa, bol uznaný za vinného z prečinu týrania zvierat. Rozhodla o tom sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, 38-ročný muž zo Spišskej Novej Vsi bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na na 12 mesiacov.

Podľa rozhodnutia súdu zviera najprv dvakrát kopol nohami, následne ho dvakrát udrel hokejkou a ťahal za predné laby, pričom mu spôsobil výrazný opuch na hlave,“ spresnil hovorca.

Polícia tiež pripomína, že týranie zvierat je protiprávne konanie. Akékoľvek bezdôvodné ubližovanie, zraňovanie alebo usmrtenie zvieraťa je trestným činom a môže byť stíhané podľa platnej legislatívy. „Vyzývame verejnosť, aby akékoľvek podozrenie z týrania zvierat neodkladne hlásila polícii prostredníctvom tiesňovej linky 158,“ dodal Hájek.

Zdroj: Info.sk, TASR
