  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
12°Bratislava

Nórske stíhačky F-35 budú od pondelka hliadkovať v Poľsku

  • DNES - 10:31
  • Varšava
Nórske stíhačky F-35 budú od pondelka hliadkovať v Poľsku

Nórske stíhacie lietadlá F-35 priletia v pondelok do Poľska, kde budú v nasledujúcich týždňoch spolu s poľskými a holandskými posádkami hliadkovať nad poľským územím.

Stroje plánujú pristáť na základni Poznaň-Krzesiny. Podľa agentúry PAP o tom informoval minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informuje varšavský spravodajca TASR.

Pôjde o druhú tohtoročnú misiu nórskych stíhačiek F-35 v Poľsku, pričom prvá prebiehala od januára do leta. Cieľom operácie je podľa nórskeho ministerstva obrany posilnenie obrany východného krídla NATO a odstrašovanie potenciálnych hrozieb.

Našou misiou v Poľsku bude predovšetkým obrana pred vzdušnými hrozbami voči územiu NATO. Budeme pripravení zachytávať objekty, ktoré narušia poľský vzdušný priestor,“ uviedol nórsky štátny tajomník ministerstva obrany Andreas Flaam.

Minister Kosiniak-Kamysz pripomenul, že Poľsko očakáva dodanie vlastných stíhačiek F-35, pričom dve sú už v službe. Do ich úplného nasadenia bude podľa neho kľúčové spojenectvo v rámci NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hlásenie o dronoch dočasne pozastavilo prílety na letisku v Osle

Hlásenie o dronoch dočasne pozastavilo prílety na letisku v Osle

DNES - 9:38Zahraničné

Letisko v nórskej metropole Oslo v noci na pondelok dočasne pozastavilo prílety lietadiel.

EÚ kritizovala priebeh komunálnych volieb v Gruzínsku

EÚ kritizovala priebeh komunálnych volieb v Gruzínsku

DNES - 7:21Zahraničné

Európska únia v nedeľu kritizovala priebeh sobotňajších komunálnych volieb v Gruzínsku, ktoré sa podľa nej konali v období rozsiahlych represií voči opozícii.

Kalifornský guvernér zažaluje Trumpa za nasadenie Národnej gardy v Oregone

Kalifornský guvernér zažaluje Trumpa za nasadenie Národnej gardy v Oregone

DNES - 6:49Zahraničné

Kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom v nedeľu oznámil, že zažaluje amerického prezidenta Donalda Trumpa za údajné vyslanie 300 príslušníkov kalifornskej Národnej gardy do susedného štátu Oregon.

Trump vyzval Izrael a Hamas na rýchly pokrok v rokovaniach

Trump vyzval Izrael a Hamas na rýchly pokrok v rokovaniach

DNES - 6:07Zahraničné

ajnovšie rokovania s Hamasom označil za „veľmi pozitívne“.

Vosveteit.sk
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudíUmelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúťTáto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byťVedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autáchObľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
Táto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencieTáto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencie
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre životPerseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP