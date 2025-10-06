V Bratislave kolabuje doprava, hlásia nehody a kolóny
Vodiči sa na D2 smerom do Bratislavy zdržia hodinu a pol.
Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na diaľnici D2 smerom z Maďarska do Bratislavy hodinu a pol. Kolóny sa tvoria aj na iných vjazdoch do Bratislavy, ako aj priamo v hlavnom meste. Zelená vlna STVR o tom informuje na webe.
„Na bratislavskej diaľnici D2 na začiatku Mosta Lanfranconi smerom z Petržalky na 64. kilometri sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je pravý jazdný pruh, smerom z Maďarska sa zdržíte hodinu a pol,“ uviedla Zelená vlna.
Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1 smerom do Bratislavy, kde sa vodiči pre dopravné nehody zdržia asi polhodinu. Rovnaké zdržanie je nahlásené na vjazde zo Stupavy po diaľnici D2 i po ceste cez Záhorskú Bystricu.
V hlavnom meste si vodiči počkajú na Račianskej ulici smerom do centra, kde sa tvorí 40-minútová kolóna. Dopravné aplikácie varujú aj pred kolónami na ceste R7 či na Moste Apollo smerom do centra.
