SHMÚ varuje pred hmlou v týchto okresoch
Na Slovensku treba ráno miestami počítať s hmlou.
V niektorých okresoch na Slovensku sa môže v pondelok ráno tvoriť hmla. Výstrahy sú vydané v Banskobystrickom a miestami i v Prešovskom a Žilinskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
S hmlou treba počítať približne do 9.00 h v celom Banskobystrickom kraji i v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.
Igor Matovič dementoval slová Jána Richtera k hlasovaniu o novele ústavy
Líder Hnutia Slovensko dementoval slová Jána Richtera, že v prípade hlasovania o novele ústavy sa o zámere poslancov Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho podporiť zmeny vedelo skôr.
Koalíciu teší výsledok českých parlamentných volieb, verí v jeho prínos pre česko-slovenské vzťahy
Zástupcovia koaličných strán sa tešia z výsledku českých parlamentných volieb. Unisono takisto veria, že zmena kabinetu v Českej republike bude viesť k zlepšeniu česko-slovenských vzťahov.
Prezident vyzdvihuje odhodlanie duklianskych hrdinov a volá po zjednotení
Prezident SR Peter Pellegrini vyzdvihuje odhodlanie duklianskych hrdinov prekonať aj zdanlivo neprekonateľné prekážky.
Premiér verí, že nástupom Andreja Babiša za premiéra bude V4 silnejšia
Vyšehradská štvorka (V4) by mohla byť v prípade nástupu víťaza českých volieb Andreja Babiša za premiéra trochu silnejšia.