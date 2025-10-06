  • Články
Bratislava

SHMÚ varuje pred hmlou v týchto okresoch

Na Slovensku treba ráno miestami počítať s hmlou.

V niektorých okresoch na Slovensku sa môže v pondelok ráno tvoriť hmla. Výstrahy sú vydané v Banskobystrickom a miestami i v Prešovskom a Žilinskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

S hmlou treba počítať približne do 9.00 h v celom Banskobystrickom kraji i v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
