Kalifornský guvernér zažaluje Trumpa za nasadenie Národnej gardy v Oregone
- DNES - 6:49
- Sacramento/Washington
Kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom v nedeľu oznámil, že zažaluje amerického prezidenta Donalda Trumpa za údajné vyslanie 300 príslušníkov kalifornskej Národnej gardy do susedného štátu Oregon. Podľa neho sú vojaci už na ceste do hlavného mesta Portland, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.
„Vrchný veliteľ zneužíva americkú armádu ako politickú zbraň proti americkým občanom,“ uviedol Newsom v príspevku na sieti X s tým, že podnikne právne kroky proti takémuto „dychberúcemu zneužívaniu zákona a moci“.
Americké ministerstvo obrany medzitým v nedeľu uviedlo, že na príkaz prezidenta bolo približne 200 príslušníkov Kalifornskej národnej gardy prevelených z metropolitnej oblasti Los Angeles do Portlandu na podporu pracovníkov Imigračného a colného úradu (ICE) a ďalších federálnych zamestnancov vykonávajúcich oficiálne povinnosti a chrániacich federálny majetok.
Newsom tiež obvinil Trumpa, že nasadením vojakov Národnej gardy z Kalifornie v Oregone obchádza rozhodnutie súdu. Sudkyňa tamojšieho federálneho súdu Karin J. Immergutová, ktorú Trump vymenoval ešte počas svojho prvého funkčného obdobia, totiž predbežným opatrením vydaným v sobotu zakázala Trumpovej administratíve vyslať do Portlandu jednotky Národnej gardy nachádzajúce sa v Oregone.
Svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že prezidentovo rozhodnutie nemá žiadny faktický základ. Podľa nej neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by najnovšie protesty dosiahli úroveň vzbury alebo že protestujúci vážne bránili presadzovaniu práva. Jej nariadenie je platné do 18. októbra. Biely dom už oznámil svoj zámer odvolať sa.
Trump rozhodol o vyslaní 200 príslušníkov Národnej gardy do Portlandu 27. septembra. Začiatkom septembra opísal život v Portlande ako „peklo“. Starosta Portlandu Keith Wilson povedal, že v meste je pokoj a toto tvrdenie označil za vymyslené.
Kritici obviňujú Trumpa, že nasadením Národnej gardy v mestách, kde sú pri moci demokrati, sa snaží zastrašiť politických oponentov. Počas leta Trump poslal vojakov Národnej gardy do mesta Los Angeles, avizoval aj ich vyslanie do Chicaga.
V USA je Národná garda, ktorá je súčasťou ozbrojených síl USA, zvyčajne pod kontrolou guvernérov jednotlivých federálnych štátov. V prípade vojny alebo núdzových situácií však môže velenie prevziať prezident USA.
