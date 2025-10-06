Trump vyzval Izrael a Hamas na rýchly pokrok v rokovaniach
- DNES - 6:07
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval palestínske militantné hnutie Hamas a izraelských vyjednávačov, ktorí sa v Egypte zúčastnia na kľúčových rozhovoroch zameraných na ukončenie vojny v Pásme Gazy, aby „konali rýchlo. Najnovšie rokovania s Hamasom označil za „veľmi pozitívne“, informovala agentúra AFP.
„Tento víkend prebehli veľmi pozitívne rokovania s Hamasom a krajinami z celého sveta (arabskými, moslimskými a všetkými ostatnými) o prepustení rukojemníkov, ukončení vojny v Pásme Gazy, ale čo je dôležitejšie, o dosiahnutí MIERU na Blízkom východe, o ktorý sa už dlho snažíme,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Tieto rozhovory boli podľa Trumpa „veľmi úspešné“ a rýchlo napredujú. „Technické tímy sa opäť stretnú v pondelok v Egypte, aby dopracovali a vyjasnili si posledné detaily. Povedali mi, že prvá fáza by mala byť zavŕšená tento týždeň a všetkých žiadam, aby POSTUPOVALI RÝCHLO,“ uviedol Trump.
Svoj príspevok zverejnil len niekoľko minút pred 18.00 h washingtonského času (polnoc SELČ), ktorú v piatok sám stanovil pre Hamas ako čas, do ktorého sa má vyjadriť k ním predloženému mierovému plánu. Hamas už v ten istý deň oznámil, že akceptuje časti 20-bodového mierového plánu vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci, no o niektorých bodoch chce ešte rokovať.
Nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom o prímerí a odovzdaní rukojemníkov založené na Trumpovom mierovom pláne sa uskutočnia v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch v predvečer druhého výročia útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.
Macron vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Lecornua
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua.
Trump: Putinov návrh o jadrových zbraniach znie ako dobrý nápad
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že ponuka ruského prezidenta Vladimira Putina na dobrovoľné dodržiavanie obmedzenia počtu strategických jadrových zbraní „znie ako dobrý nápad“.
Nemecko považuje Trumpov mierový plán pre Gazu za jedinečnú príležitosť
Nemecko sa zaviaže k uplatňovaniu mierového plánu Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, pričom nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul ho označil za „jedinečnú príležitosť“ pred návštevou Kataru a Kuvajtu.
Rubio: Pred prepustením rukojemníkov musí Izrael zastaviť útoky v Gaze
Izrael musí prestať bombardovať Pásmo Gazy, aby sa mohlo uskutočniť prepustenie rukojemníkov, ktorých na tomto území zadržiavajú palestínski militanti.