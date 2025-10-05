  • Články
Macron vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Lecornua

  DNES - 20:12
  Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua.

Nové zloženie kabinetu predstavil takmer mesiac po vymenovaní Lecornua, pričom mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.

Novým ministrom obrany je Bruno Le Maire, ktorý v rokoch 2017 až 2024 zastával funkciu ministra financií.

Roland Lescure bol vymenovaný za ministra hospodárstva a podľa francúzskej tlačovej agentúry ho čaká náročná úloha predložiť rozpočet. Agentúra Reuters informuje, že Lescure je blízkym spojencom francúzskeho prezidenta.

Jean-Noël Barrot bude ministrom zahraničných vecí aj v novej vláde. Vo svojich funkciách zostávajú aj minister vnútra Bruno Retailleau a minister spravodlivosti Gérald Darmanin.

Ministerstvo kultúry bude naďalej viesť Rachide Datiová. Tú francúzska prokuratúra vyšetruje v súvislosti s majetkovým priznaním, v ktorom neuviedla vlastníctvo luxusných šperkov a hodiniek.

Predchodcovia Lecornua v úrade premiéra - Francois Bayrou a Michel Barnier - boli obaja odvolaní v parlamente v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.

Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku. Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP.

Lecornu má podľa plánu v utorok vystúpiť v parlamente. Niekoľko ľavicových strán pohrozilo, že voči jeho vláde podajú návrh na vyslovenie nedôvery, informuje AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
