Macron vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Lecornua
- DNES - 20:12
- Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua.
Nové zloženie kabinetu predstavil takmer mesiac po vymenovaní Lecornua, pričom mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.
Novým ministrom obrany je Bruno Le Maire, ktorý v rokoch 2017 až 2024 zastával funkciu ministra financií.
Roland Lescure bol vymenovaný za ministra hospodárstva a podľa francúzskej tlačovej agentúry ho čaká náročná úloha predložiť rozpočet. Agentúra Reuters informuje, že Lescure je blízkym spojencom francúzskeho prezidenta.
Jean-Noël Barrot bude ministrom zahraničných vecí aj v novej vláde. Vo svojich funkciách zostávajú aj minister vnútra Bruno Retailleau a minister spravodlivosti Gérald Darmanin.
Ministerstvo kultúry bude naďalej viesť Rachide Datiová. Tú francúzska prokuratúra vyšetruje v súvislosti s majetkovým priznaním, v ktorom neuviedla vlastníctvo luxusných šperkov a hodiniek.
Predchodcovia Lecornua v úrade premiéra - Francois Bayrou a Michel Barnier - boli obaja odvolaní v parlamente v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.
Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku. Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP.
Lecornu má podľa plánu v utorok vystúpiť v parlamente. Niekoľko ľavicových strán pohrozilo, že voči jeho vláde podajú návrh na vyslovenie nedôvery, informuje AFP.
Trump: Putinov návrh o jadrových zbraniach znie ako dobrý nápad
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že ponuka ruského prezidenta Vladimira Putina na dobrovoľné dodržiavanie obmedzenia počtu strategických jadrových zbraní „znie ako dobrý nápad“.
Nemecko považuje Trumpov mierový plán pre Gazu za jedinečnú príležitosť
Nemecko sa zaviaže k uplatňovaniu mierového plánu Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, pričom nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul ho označil za „jedinečnú príležitosť“ pred návštevou Kataru a Kuvajtu.
Rubio: Pred prepustením rukojemníkov musí Izrael zastaviť útoky v Gaze
Izrael musí prestať bombardovať Pásmo Gazy, aby sa mohlo uskutočniť prepustenie rukojemníkov, ktorých na tomto území zadržiavajú palestínski militanti.
Pavel: Voľby potvrdili, že väčšina Čechov chce prozápadnú orientáciu
O poverení zostaviť novú českú vládu bude mať podľa prezidenta ČR Petra Pavla zmysel hovoriť až vtedy, keď sa bude rysovať nejaký jej pôdorys, na ktorom bude mať šancu získať dôveru v Poslaneckej snemovni.