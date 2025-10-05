Trump: Putinov návrh o jadrových zbraniach znie ako dobrý nápad
- DNES - 19:16
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že ponuka ruského prezidenta Vladimira Putina na dobrovoľné dodržiavanie obmedzenia počtu strategických jadrových zbraní „znie ako dobrý nápad“.
Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Zmluva v prípade nepredĺženia vyprší vo februári 2026.
Hovorkyňa Bieleho domu po vyjadrení Putina reagovala, že návrh „znie celkom dobre“, no rozhodnúť musí prezident Trump. Ten chce podľa vlastných viesť rozhovory o denuklearizácii s Ruskom a Čínou. Hovorca Kremľa neskôr povedal, že do rozhovorov by museli byť časom zahrnuté aj jadrové zbrane Británie a Francúzska.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, najväčšími jadrovými veľmocami. Podpísali ju v roku 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Putin tento štvrtok vyhlásil, že ak Spojené štáty nepredĺžia platnosť zmluvy New START, nespraví tak ani Rusko. Na zasadnutí Valdajského diskusného klubu súčasne tvrdil, že niektoré štáty pripravujú testy jadrových zbraní a ak ich podniknú, Rusko urobí to isté.
Nemecko považuje Trumpov mierový plán pre Gazu za jedinečnú príležitosť
Nemecko sa zaviaže k uplatňovaniu mierového plánu Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, pričom nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul ho označil za „jedinečnú príležitosť“ pred návštevou Kataru a Kuvajtu.
Rubio: Pred prepustením rukojemníkov musí Izrael zastaviť útoky v Gaze
Izrael musí prestať bombardovať Pásmo Gazy, aby sa mohlo uskutočniť prepustenie rukojemníkov, ktorých na tomto území zadržiavajú palestínski militanti.
Pavel: Voľby potvrdili, že väčšina Čechov chce prozápadnú orientáciu
O poverení zostaviť novú českú vládu bude mať podľa prezidenta ČR Petra Pavla zmysel hovoriť až vtedy, keď sa bude rysovať nejaký jej pôdorys, na ktorom bude mať šancu získať dôveru v Poslaneckej snemovni.
Pápež ocenil napredovanie v snahách o dosiahnutie mieru v Pásme Gazy
Pápež Lev XIV. v nedeľu ocenil „značný posun“ k dosiahnutiu mieru v Pásme Gazy a opäť vyzval na prímerie na zničenom palestínskom území a na prepustenie izraelských rukojemníkov.