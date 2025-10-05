  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 5.10.2025Meniny má Viera
13°Bratislava

Vláda Viktora Orbána podporí malé a stredné firmy lacnými úvermi

  • DNES - 17:01
  • Budapešť
Vláda Viktora Orbána podporí malé a stredné firmy lacnými úvermi

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil cez víkend program lacných úverov pre malé a stredné podniky.

Výhodné pôžičky pre firmy nasledujú po programe výhodných úverov pre záujemcov o získanie prvej nehnuteľnosti, ktorý maďarská vláda spustila minulý mesiac.

Program lacných úverov pre malé a stredné podniky vstúpi do platnosti v pondelok 6. októbra. Pôžičky budú s fixným úrokom 3 %, pričom firmy si budú môcť požičať do 150 miliónov forintov (385.723 eur). Aj úvery pre ľudí kupujúcich svoju prvú nehnuteľnosť dosahujú úrok nižší, než je polovica kľúčovej úrokovej sadzby centrálnej banky. Tá predstavuje 6,5 %.

Vláda tak ponúka v krátkom čase ďalší program na podporu ekonomiky pred parlamentnými voľbami. Tie sa uskutočnia na budúci rok a očakáva sa, že budú pre Orbána najnáročnejšie od roku 2010.

Čo sa týka lacných úverov na bývanie, Národná banka Maďarska uviedla, že povedú k rastu spotreby a odrazia sa na výraznom zvýšení objemu úverov. Na druhej strane ekonómovia varujú, že výrazné zvyšovanie výdavkov vlády pred voľbami predstavuje fiškálne riziká, pričom niektorí sa obávajú, že slabý rast ekonomiky môže viesť k ešte výraznejšej štedrosti vlády.

Podľa analytikov OTP banky by maďarská ekonomika mala v tomto roku vzrásť iba o 0,6 %. V budúcom roku však počíta s rastom o 3 %, ktorý by mala ťahať najmä spotreba, a to v dôsledku výrazných fiškálnych stimulov pred parlamentnými voľbami.

Analytici však upozorňujú na to, že tento rast bude iba dočasný. V ďalších rokoch totiž vláda bude musieť riešiť vysoký rozpočtový deficit, ktorý by v budúcom roku mohol vzrásť nad 5 % hrubého domáceho produktu.

(1 EUR = 388,88 HUF)

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bitcoin dosiahol nový rekord, jeho cena prekonala 125.500 USD

Bitcoin dosiahol nový rekord, jeho cena prekonala 125.500 USD

DNES - 12:16Ekonomické

Cena bitcoinu dosiahla v nedeľu nový rekord, keď prekonala hranicu 125.500 USD.

Ľudia strávia dochádzaním do práce viac ako 200 hodín ročne

Ľudia strávia dochádzaním do práce viac ako 200 hodín ročne

DNES - 9:35Ekonomické

Zamestnanie blízko domova sa tak stáva dôležitým kritériom spokojnosti, keďže pracujúci čoraz viac hľadajú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, ku ktorej patrí aj menej času stráveného na ceste do práce.

Ľudovít Ódor: Nové emisné povolenky by nemali byť zavedené skokovou zmenou

Ľudovít Ódor: Nové emisné povolenky by nemali byť zavedené skokovou zmenou

VČERA - 14:17Ekonomické

Európska únia (EÚ) by mala čo najskôr prejsť na bezemisné hospodárstvo, nie však za každú cenu.

Remišová kritizuje Kmeca za reklamu, jeho úrad to považuje za klamstvo

Remišová kritizuje Kmeca za reklamu, jeho úrad to považuje za klamstvo

18:24 03.10.2025Ekonomické

V marci 2025 zadal Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca zákazku s názvom: Výroba reklamného spotu „Polčas Plánu obnovy s Petrom Kmecom“.

Vosveteit.sk
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byťVedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autáchObľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
Táto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencieTáto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencie
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre životPerseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
Čína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveňČína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveň
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenieBežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na cesteSamsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP