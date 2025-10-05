Rubio: Pred prepustením rukojemníkov musí Izrael zastaviť útoky v Gaze
- DNES - 16:32
- Washington
Izrael musí prestať bombardovať Pásmo Gazy, aby sa mohlo uskutočniť prepustenie rukojemníkov, ktorých na tomto území zadržiavajú palestínski militanti. Uviedol to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
„Myslím si, že Izraelčania a všetci ostatní si uvedomujú, že nemôžete prepustiť rukojemníkov uprostred útokov, takže útoky sa budú musieť zastaviť,“ povedal Rubio v televízii CBS News. „Počas toho nemôže prebiehať vojna.“
Prezident USA Donald Trump v textovej komunikácii s reportérom televízie CNN zverejnenej v nedeľu odpovedal „áno“ na otázku, či izraelský premiér Benjamin Netanjahu súhlasí s ukončením vojenskej operácie v Gaze.
Vyjednávači Izraela a Hamasu majú viesť v egyptskom meste Šarm aš-Šajch rozhovory o Trumpovom mierovom pláne a Netanjahu vyjadril nádej, že rukojemníci budú prepustení v priebehu najbližších dní.
Rubio v nedeľu hovoril o situácii v Gaze vo viacerých talk show. V televízii NBC povedal, že pred prepustením rukojemníkov bude potrebné vyriešiť „logistické výzvy“, pričom pôjde o prvú fázu a detaily ďalšieho postupu stále musia byť dohodnuté.
Predpokladá tiež, že „ešte ťažšie“ bude dosiahnuť dlhodobé ciele, napríklad podobu budúcej správy Gazy či odzbrojenie militantov. „Nemôžete vytvoriť vládnu štruktúru v Gaze, ktorá nie je Hamasom, za tri dni. Trvá to nejaký čas,“ povedal Rubio pre NBC.
Neskôr pre televíziu Fox News minister upozornil, že nič nie je isté. „Nikto vám nemôže povedať, že je to 100-percentne zaručené,“ zdôraznil.
