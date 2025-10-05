Pavel: Voľby potvrdili, že väčšina Čechov chce prozápadnú orientáciu
- DNES - 16:27
- Praha
O poverení zostaviť novú českú vládu bude mať podľa prezidenta ČR Petra Pavla zmysel hovoriť až vtedy, keď sa bude rysovať nejaký jej pôdorys, na ktorom bude mať šancu získať dôveru v Poslaneckej snemovni.
K tomu je ešte ďaleko, povedal Pavel v nedeľu po rokovaní s predsedami piatich politických strán o výsledkoch volieb. Tie podľa jeho slov potvrdili, že väčšina českých občanov si neželá extrémne politické názory a chce zachovať prozápadnú orientáciu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pavel sa v úvode ešte raz poďakoval ľuďom, ktorí prišli k voľbám, a zagratuloval víťaznému hnutiu ANO. Cieľom rokovaní s predsedami strán, ktoré sa dostali do snemovne, je podľa prezidenta zistiť ich pohľad na výsledky volieb a to, ako vidia možnosti aj limity na tvorbu novej vlády. Zatiaľ ide o úvodné rokovania a nedajú sa z nich ešte vyvodzovať závery, zdôraznil.
„Ak ide o poverenie zostavením vlády, tak to je ešte predčasné. Bude mať zmysel o ňom hovoriť až v dobe, keď sa nejaký pôdorys vlády, ktorá by mala šancu získať podporu snemovne, začne rysovať. Ale od toho sme ešte ďaleko,“ povedal prezident. Dodal, že ustanovujúcu schôdzu snemovne plánuje zvolať na začiatok novembra.
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš podľa Pavla zopakoval, že ak bude poverený zostavením vlády, svoj konflikt záujmov vyrieši podľa zákona. „Možností je niekoľko. On mi niektoré aj ukázal a ja ich zatiaľ nebudem komentovať, kým to nie je aktuálne. Ale tie možnosti, ktoré navrhol, sú skutočne cestou k tomu, aby literu zákona naplnil,“ podotkol Pavel.
Za svoje priority pri procese zostavovania vlády menoval prozápadné smerovanie Česka a posilňovanie jeho roly v EÚ a NATO a tiež zachovanie inštitúcií demokratického štátu, či už úlohy verejnoprávnych médií, verejných vysokých škôl, bezpečnostných zložiek alebo nezávislosť justície.
V neformálnych schôdzkach bude pokračovať aj v pondelok – stretne sa s predsedami SPD, Pirátov a Motoristov.
