Pápež ocenil napredovanie v snahách o dosiahnutie mieru v Pásme Gazy
- DNES - 15:32
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v nedeľu ocenil „značný posun“ k dosiahnutiu mieru v Pásme Gazy a opäť vyzval na prímerie na zničenom palestínskom území a na prepustenie izraelských rukojemníkov.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi svojimi vyjadreniami reagoval na vyhlásenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré v piatok prijalo časť mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny s Izraelom v Pásme Gazy.
„V uplynulých hodinách... došlo k značnému posunu v rokovaniach. Dúfam, že to povedie k želaným výsledkom tak rýchlo, ako je možné,“ uviedol americký pontifik na záver omše vo Vatikáne.
„Vyzývam všetkých zainteresovaných aktérov, aby pokračovali v ceste k prímeriu a prepusteniu rukojemníkov“, aby sa dosiahol „spravodlivý a trvalý mier,“ zdôraznil pápež. Vyjadril tiež „hlboký smútok z nesmierneho utrpenia Palestínčanov v Gaze“.
Lev XIV. takisto vyslovil obavy z „narastajúcej antisemitskej nenávisti vo svete“, ktorú podľa jeho slov „tragicky ilustroval teroristický útok v Manchestri“. Pápež tým odkazoval na štvrtkový útok na synagógu, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia a ďalší traja utrpeli ťažké zranenia.
