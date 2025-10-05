  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 5.10.2025Meniny má Viera
14°Bratislava

Pápež ocenil napredovanie v snahách o dosiahnutie mieru v Pásme Gazy

  • DNES - 15:32
  • Vatikán
Pápež ocenil napredovanie v snahách o dosiahnutie mieru v Pásme Gazy

Pápež Lev XIV. v nedeľu ocenil „značný posun“ k dosiahnutiu mieru v Pásme Gazy a opäť vyzval na prímerie na zničenom palestínskom území a na prepustenie izraelských rukojemníkov.

Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi svojimi vyjadreniami reagoval na vyhlásenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré v piatok prijalo časť mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny s Izraelom v Pásme Gazy.

V uplynulých hodinách... došlo k značnému posunu v rokovaniach. Dúfam, že to povedie k želaným výsledkom tak rýchlo, ako je možné,“ uviedol americký pontifik na záver omše vo Vatikáne.

Vyzývam všetkých zainteresovaných aktérov, aby pokračovali v ceste k prímeriu a prepusteniu rukojemníkov“, aby sa dosiahol „spravodlivý a trvalý mier,“ zdôraznil pápež. Vyjadril tiež „hlboký smútok z nesmierneho utrpenia Palestínčanov v Gaze“.

Lev XIV. takisto vyslovil obavy z „narastajúcej antisemitskej nenávisti vo svete“, ktorú podľa jeho slov „tragicky ilustroval teroristický útok v Manchestri“. Pápež tým odkazoval na štvrtkový útok na synagógu, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia a ďalší traja utrpeli ťažké zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rubio: Pred prepustením rukojemníkov musí Izrael zastaviť útoky v Gaze

Rubio: Pred prepustením rukojemníkov musí Izrael zastaviť útoky v Gaze

DNES - 16:32Zahraničné

Izrael musí prestať bombardovať Pásmo Gazy, aby sa mohlo uskutočniť prepustenie rukojemníkov, ktorých na tomto území zadržiavajú palestínski militanti.

Pavel: Voľby potvrdili, že väčšina Čechov chce prozápadnú orientáciu

Pavel: Voľby potvrdili, že väčšina Čechov chce prozápadnú orientáciu

DNES - 16:27Zahraničné

O poverení zostaviť novú českú vládu bude mať podľa prezidenta ČR Petra Pavla zmysel hovoriť až vtedy, keď sa bude rysovať nejaký jej pôdorys, na ktorom bude mať šancu získať dôveru v Poslaneckej snemovni.

Okamura: Referendum o vystúpení z EÚ a NATO bude predmetom rokovaní

Okamura: Referendum o vystúpení z EÚ a NATO bude predmetom rokovaní

DNES - 14:20Zahraničné

Šéf hnutia Sloboda a priama demokracia Tomio Okamura uviedol, že presadenie referenda o vystúpení Česka z Európskej únie a NATO bude predmetom diskusií o zostavovaní budúcej vlády.

Putin: Dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by zničilo vzťahy USA a Ruska

Putin: Dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by zničilo vzťahy USA a Ruska

DNES - 13:06Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že ak by Spojené štáty dodali Ukrajine rakety Tomahawk na údery ďaleko vnútri Ruska, viedlo by to k zničeniu vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom.

Vosveteit.sk
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byťVedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Obľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autáchObľúbená automobilka hlási únik dát. Hackeri sa dostali k menám, adresám aj údajom o autách
Táto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencieTáto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencie
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre životPerseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
Čína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveňČína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveň
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenieBežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na cesteSamsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP