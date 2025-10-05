Koalíciu teší výsledok českých parlamentných volieb, verí v jeho prínos pre česko-slovenské vzťahy
Zástupcovia koaličných strán sa tešia z výsledku českých parlamentných volieb. Unisono takisto veria, že zmena kabinetu v Českej republike bude viesť k zlepšeniu česko-slovenských vzťahov.
„Som si istý, že po úspešnom zostavení českej vlády sa významne zlepšia vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi,“ napísal na sociálnej sieti minister financií SR a podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický. Jeho stranícky kolega, takisto podpredseda v Smere-SD a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč, je presvedčený, že blízkosť a dlhoročné partnerstvo oboch krajín sú predpokladom úzkej spolupráce aj do budúcnosti. „Len spoločnými krokmi dokážeme chrániť sociálny štát, brániť záujmy našich občanov a odolávať tlakom zvonku,“ napísal Takáč.
Predseda Hlasu-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok pogratuloval lídrovi ANO Andrejovi Babišovi k „silnému“ volebnému víťazstvu. „Česi dali najavo, že chcú politikov, ktorí obhajujú záujmy svojho národa, nie cudzie geopolitické záujmy,“ deklaroval. Podpredseda Hlasu a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš mieni, že Babišovo víťazstvo „dáva nádej na obnovu dobrých vzťahov medzi SR a ČR, ako i spoluprácu v rámci V4“.
Túto nádej prezentuje vo videu na sociálnej sieti aj predseda SNS Andrej Danko. Myslí si, že Česi odmietli politiku končiaceho premiéra Petra Fialu, rovnako i jeho postoj k Slovensku. Zároveň je presvedčený, že víťazstvo ANO je úplne zaslúžené. „Úspech patrí pracovitým, Andrej Babiš si to ‚odmakal‘,“ dodal.
SNS na sociálnej sieti zverejnila aj fotku, na ktorej je poslanec SNS Adam Lučanský so zvoleným poslancom za SPD Jindřichom Rajchlom. „Jednoznačne sa musí obnoviť spolupráca medzi našimi národmi, ktorú bývalá vláda absolútne dala na bod mrazu. Gratulujeme Čechom, že si zvolili cestu spolupráce a porozumenia,“ píše sa v statuse.
V českých parlamentných voľbách, ktoré sa konali počas piatka a soboty (3. - 4. 10.), zvíťazilo opozičné hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s podporou 23,36 percenta a tretie hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi so 6,77 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla takmer 69 percent.
