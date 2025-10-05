  • Články
Okamura: Referendum o vystúpení z EÚ a NATO bude predmetom rokovaní

  • DNES - 14:20
  • Praha
Šéf hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura v nedeľnej relácii na stanici CNN Prima News uviedol, že presadenie referenda o vystúpení Česka z Európskej únie a NATO bude predmetom diskusií o zostavovaní budúcej vlády, informuje TASR.

Na otázku, či bude SPD na referende trvať, odpovedal podľa portálu CNN Prima News vyhýbavo. „Máme to v programe. Voliči rozhodli tak, že ANO získalo obrovský výsledok. Odmietajú to aj Motoristi, takže to bude predmetom diskusie,“ povedal v relácii Partia Terezie Tománkovej.

Šéf SPD doplnil, že o tejto téme zatiaľ s víťazným hnutím ANO nerokoval. „Keď sa pozrieme na volebné výsledky a oproti tomu vidíme, že by mohla pokračovať Fialova vláda, tak hovorím, že prioritou musí byť výmena Fialovho kabinetu,“ zdôraznil. Podľa neho by bolo chybou, ak by sa ANO odmietlo dohodnúť s SPD „kvôli takejto veci“ a namiesto toho rokovalo s ODS či hnutím Starostovia a nezávislí (STAN).

SPD dlhodobo presadzuje referendum o vystúpení z EÚ a NATO, ktoré bolo súčasťou aj jeho predvolebného programu. Naopak, hnutie ANO akékoľvek snahy o vystúpenie z týchto organizácií odmieta, píše portál.

Ochotu podieľať sa na budúcej vláde potvrdil Okamura aj v rozhovore pre televíziu Prima. Prezradil, že hnutie by sa uspokojilo aj s dvoma ministerstvami, záujem majú o rezort vnútra, obrany či dopravy. Podľa neho by ministerstvá za SPD mali viesť odborníci, nie poslanci.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s podporou 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi so ziskom 6,77 percenta hlasov.

Zdroj: Info.sk, TASR
