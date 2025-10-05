Premiér verí, že nástupom Andreja Babiša za premiéra bude V4 silnejšia
Vyšehradská štvorka (V4) by mohla byť v prípade nástupu víťaza českých volieb Andreja Babiša za premiéra trochu silnejšia.
Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 premiér Robert Fico (Smer-SD). Babiš bude podľa neho ochotný regionálne spolupracovať. V4 by sa podľa neho mohla stať silným hráčom, ak by sa trojici Babiš - maďarský premiér Viktor Orbán - Fico podarilo v tomto duchu presviedčať aj poľského premiéra Donalda Tuska. Nástupom Babiša sa podľa neho upokoja česko-slovenské vzťahy.
„Ako poznám pravdepodobne nového premiéra Českej republiky Babiša, bude mať záujem regionálne spolupracovať a bude veľmi záležať na tom, či trojica Babiš, Orbán a Fico bude schopná v rovnakom duchu presviedčať aj poľského premiéra Donalda Tuska. Ak sa tak stane, máme opäť v Európe mimoriadne silného hráča, k čomu sa veľmi, veľmi hlásim,“ povedal Fico o budúcnosti V4.
Vyšehradská štvorka Fica zaujíma ako silný regionálny hráč pri presadzovaní národno-štátnych záujmov. Napríklad Slovensko má tieto záujmy v súvislosti s plynom, elektrickou energiou či ropou. Myslí si, že V4 bola úmyselne deštruovaná, pretože bola príliš silná. „My sme sa dohodli pred rokovaním Európskej rady a museli nás rešpektovať, museli s nami rokovať, lebo potrebujete jednomyseľnosť pri niektorých rozhodnutiach,“ opísal Fico niekdajšie fungovanie V4.
Premiér rešpektuje výsledky volieb v Českej republike, no dáva si veľký pozor, aby nezasahoval do vnútorných záležitostí inej krajiny. Slovensko podľa Fica nekazilo česko-slovenské vzťahy, nehovorili Čechom nič do ich politiky, hoci z druhej strany počúvali všeličo. „Pre mňa sú cennejšie vzťahy medzi ľuďmi ako vyjadrenia politikov, ktorí prichádzajú a odchádzajú,“ dodal.
Vzťahy medzi ČR a Slovenskom sú podľa neho perfektné, no uznáva, že vďaka Babišovi sa vzťahy medzi krajinami upokoja. „Myslím si, že sa skončila éra, keď nám odchádzajúci českí politici príliš často dávali najavo, že oni sú takí tí nad nami. Stále ešte takí oteckovia, ktorí nás potrebujú poúčať. Toto je za nami, našťastie. Chcem poďakovať slovenskej politickej reprezentácii, že na tieto provokácie nereagovala,“ uzavrel Fico.
