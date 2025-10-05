Richter: Matoviča malo omilostiť PS, ak Krátky a Krajčí nepodporia ústavu
O zámere poslancov Rastislava Krátkeho i Mareka Krajčího zahlasovať za novelu ústavy sa vedelo, líder Hnutia Slovensko Igor Matovič mal však veľký záujem, aby tak neurobili. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter.
„Presiakla informácia, že ak nezahlasujú, PS Matoviča ‚omilostí‘ a Hnutie Slovensko pozvú pripojiť sa k opozícii na protestných zhromaždeniach,“ povedal Richter. Je presvedčený, že novela ústavy ukotvila hodnotové nastavenie slovenského národa. Zároveň ocenil aj to, že zmena našla podporu aj u časti opozičných poslancov.
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko zdôraznil v novele ústavy napríklad zákaz surogácie. Podčiarkol zároveň význam nadradenosti národnej legislatívy v kultúrno-etických otázkach.
Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík upozornil, že 80 až 90 percent obsahu navrhovaných a schválených zmien pochádzalo z dielne KDH. Zdôraznil, že v prípade hodnotových otázok je pre poslancov hnutia dôležitý obsah, nie to, kto je predkladateľom. Ohradil sa zároveň voči tvrdeniu predsedu SaS Branislava Gröhlinga, že KDH hlasovaním spolupracovalo so Smerom a pomohlo prekryť vláde nevydarenú konsolidáciu a prehĺbilo i nedôveru EÚ voči Slovensku. „Ak máme v programe hodnotové veci, vy chcete po nás, aby sme za ne nehlasovali?“ obrátil sa Janckulík na Gröhlinga. Pripomenul, že KDH je pevné v kritike súčasnej vlády a chce ju vymeniť.
Predsa SaS i jej poslaneckého klubu upozornil, že liberáli vyzývali kolegov, aby sa v rámci opozície kultúrno-etické otázky odsunuli a prioritu mali ekonomické témy. Nerozumie, na čo bola vôbec potrebná prijatá novela ústavy. „Komu a čomu pomôže, prídu k nám investori, budú mať ľudia viac peňazí?“ opýtal sa Gröhling.
