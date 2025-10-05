Ukrajina: Čína poskytuje Rusku spravodajské informácie pre raketové útoky
- DNES - 12:29
- Kyjev
Čína poskytuje Rusku spravodajské informácie, ktoré Moskve pomáhajú presnejšie uskutočňovať raketové útoky na území Ukrajiny.
Uviedol to v sobotu vysokopostavený predstaviteľ ukrajinskej spravodajskej služby Oleh Aleksandrov v rozhovore pre agentúru Ukrinform, píše Reuters.
Podľa jeho slov Čína odovzdáva Rusku satelitné údaje o cieľoch. „Existujú dôkazy o vysokej miere spolupráce medzi Ruskom a Čínou pri vykonávaní satelitného prieskumu územia Ukrajiny s cieľom identifikovať a ďalej preskúmať strategické objekty, ktoré by mohli byť terčom útokov,“ prezradil Aleksandrov.
Doplnil, že v uplynulých mesiacoch sa terčmi útokov stali aj miesta patriace zahraničným investorom. V auguste ruský raketový útok zasiahol americkú fabriku na západe krajiny, pričom zranil 15 ľudí. Na incident vtedy upozornil prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident už v apríli tvrdil, že Čína dodáva Rusku zbrane. Podľa ukrajinskej rozviedky má Peking dokonca vyrábať zbrane priamo na ruskom území.
Putin: Dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by zničilo vzťahy USA a Ruska
Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že ak by Spojené štáty dodali Ukrajine rakety Tomahawk na údery ďaleko vnútri Ruska, viedlo by to k zničeniu vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom.
Voľby ČR: Fiala: Musíme sa pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu
Zvolení poslanci za koalíciu SPOLU sa podľa končiaceho českého premiéra a lídra SPOLU Petra Fialu musia pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu.
Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade v nedeľu ráno povedal, že Pavel ho zostavením vlády zatiaľ nepoveril.
Andrej Babiš rokuje s prezidentom Petrom Pavlom o budúcej vláde
Líder víťazného hnutia ANO Andrej Babiš v nedeľu ráno prišiel na Pražský hrad na rokovania s prezidentom Petrom Pavlom.