Politici naprieč spektrom ocenili priebeh i účasť v českých voľbách
České parlamentné voľby mali kultivovaný a pokojný priebeh a vysokú volebnú účasť.
V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike sa na tom zhodli predsedovia poslaneckých klubov - Ján Richter (Smer-SD), Roman Michelko (SNS), Branislav Gröhling (SaS) a Igor Janckulík (KDH).
Richter je presvedčený, že vysoká účasť vo voľbách verifikovala to, že Česi túžia po zmene. Očakáva, že sa po víťazstve hnutia ANO Andreja Babiša zlepšia česko-slovenské vzťahy a obnovia sa spoločné rokovania vlád. „Verím, že Česko i Slovensko budú mať k sebe bližšie aj v prípade medzinárodnej politiky,“ dodal Richter.
Michelko je presvedčený, že Babiš bude väčším spojencom slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ako Petr Fiala. Zdôraznil tiež, že výsledky v českých voľbách odmietli politiku odchádzajúcej vlády, dokumentoval to aj neúspech ministra financií Zbyňka Stanjuru. „Ten sa ani nedostal do parlamentu,“ upozornil.
Pre predsedu strany SaS i jeho poslanecký klub je silným výstupom z českých volieb to, že sa hnutie Stačilo!, integrujúce komunistov, nedostalo do parlamentu. Gröhling zároveň neverí, že sa naplnia snahy Babiša o oživenie V4. „Poľsko je úplne inde ako Slovensko a Maďarsko, čo mu prinesie takáto spolupráca?“ pýta sa.
Janckulík naopak dúfa v reštart V4. „Spojenie štyroch krajín je výhodou a dáva silnejšiu pozíciu v rámci Európskej únie,“ argumentoval.
Richter: Matoviča malo omilostiť PS, ak Krátky a Krajčí nepodporia ústavu
O zámere poslancov Rastislava Krátkeho i Mareka Krajčího zahlasovať za novelu ústavy sa vedelo, líder Hnutia Slovensko Igor Matovič mal však veľký záujem, aby tak neurobili.
Gröhling: KDH i Hnutie Slovensko pri ústave pomohli Ficovi, je to chyba
Hnutie Slovensko aj KDH urobili chybu, keď pomohli premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) pri novele Ústavy SR.
Premiér vníma Kaliňákovu návštevu Ukrajiny ako súčasť prípravy na rokovanie vlád
Premiér Robert Fico vníma nedeľnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) na Ukrajinu ako súčasť prípravy na spoločné rokovanie vlád, ktoré sa má uskutočniť 17. októbra v Michalovciach.
Tragická nehoda v obci Dlhé Pole si vyžiadala život jednej osoby
Pri dopravnej nehode v obci Dlhé Pole v okrese Žilina v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom.