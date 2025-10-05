Bitcoin dosiahol nový rekord, jeho cena prekonala 125.500 USD
- DNES - 12:16
- Londýn
Cena bitcoinu dosiahla v nedeľu nový rekord, keď prekonala hranicu 125.500 USD.
Výrazne tak presiahla predchádzajúce historické maximum z polovice augusta, keď cena najznámejšej a najväčšej kryptomeny dosiahla takmer 124.500 USD. Informovali o tom agentúry AFP, Reuters a Bloomberg.
Bitcoin v posledných mesiacoch výrazne ťaží z nástupu Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta. Predchádzajúca americká vláda bola ku kryptomenám do veľkej miery skeptická, po nástupe Trumpa k moci na začiatku tohto roka sa však situácia zmenila. Trump už v predvolebnej kampani sľúbil, že z USA urobí „hlavné mesto kryptomien na planéte“.
Cena bitcoinu dosiahla v nedeľu 125.689 USD (107.115 eur). Na porovnanie, predchádzajúci rekord z polovice augusta predstavoval 124.480 USD. V týchto dňoch kryptomenu podporili obavy investorov súvisiace so shutdownom americkej vlády a rast akcií či iných aktív ako zlato.
Tieto aktíva reagujú na očakávania ďalšej redukcie úrokových sadzieb v USA po tom, ako Federálny rezervný systém (Fed) v septembri znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Centrálna banka tak urobila prvýkrát od decembra minulého roka.
Očakávania trhov, že Fed pristúpi k ďalšiemu zníženiu, sú vysoké. Pravdepodobnosť ich redukcie v októbri o ďalších 25 bázických bodov stanovili investori na 96 % a redukcie na decembrovom zasadnutí Fedu na 86 %.
Analytici z investičnej banky JPMorgan nedávno zvýšili odhad ceny bitcoinu a očakávajú, že do konca roka dosiahne 165.000 USD s tým, že kryptomena je podhodnotená. Ešte v auguste predpokladali, že cena bitcoinu sa do konca roka zvýši na 126.000 USD.
(1 EUR = 1,1734 USD)
