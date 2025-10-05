  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Gröhling: KDH i Hnutie Slovensko pri ústave pomohli Ficovi, je to chyba

  • DNES - 12:07
  • Bratislava
Hnutie Slovensko aj KDH urobili chybu, keď pomohli premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) pri novele Ústavy SR.

Povedal to predseda SaS Branislav Gröhling v nedeľňajšej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Zároveň vyhlásil, že rozhodnutie o tom, že predošlý šéf strany Richard Sulík nebude na kandidátnej listine SaS v ďalších voľbách, je konečné.

Šéf SaS si myslí, že KDH a Hnutie Slovensko urobili chybu. Niektorí poslanci za tieto strany totiž podporili novelu ústavy. „Pomohli Robertovi Ficovi prekryť celú konsolidáciu, prekryť zdražovanie,“ povedal. Je podľa neho hanbou, že KDH a Hnutie Slovensko naskočili na túto cestu a „skočili na lep“ premiérovi.

Očakával, že KDH v sobotu (4. 10.) na zasadnutí rady jasne odmietne ďalší typ spolupráce so Smerom-SD. „Že to bude taká bodka za tým, že dobre, hlasovalo sa za ústavu, veď si to nejakým spôsobom vydebatujeme a upravíme tie vzťahy, ale že toto je bodka a že s Hlasom a so Smerom už nikdy viac, prioritne teda so Smerom nikdy viac,“ opísal Gröhling. Dodal, že ak by chcela vzniknúť ďalšia vláda bez Smeru-SD, podľa prieskumov to momentálne vyzerá tak, že sa bude musieť spolupracovať aj s Hnutím Slovensko.

Gröhling vnímal nesúhlas poslankyne za SaS Jany Bittó Cigánikovej voči rozhodnutiu o tom, že Sulík nebude na kandidátke. „Toto je moje rozhodnutie, toto je nový príbeh SaS, musí sa rozhodnúť, či chce byť súčasťou tohto príbehu,“ povedal s tým, že ju nevyhadzuje ani ju nikam neposiela. Nový príbeh je podľa neho o tom, že sa v strane spájajú umiernení liberáli s umiernenými konzervatívcami.

Generálny štrajk, ktorý iniciuje SaS na 17. novembra, je podľa šéfa strany potrebný, pretože protesty už nefungujú. Uvidí, či to bude len symbolické alebo sa aspoň na čas odstaví výroba v niektorých firmách alebo sa zatvoria na niekoľko hodín. Chce, aby štrajk zatriasol vládou.

Šéf SaS rešpektuje výsledok českých volieb, hoci má bližšie k súčasnému českému premiérovi Petrovi Fialovi. „Uvidíme, kam Česká republika pôjde a kam bude smerovať,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
