Voľby ČR: Fiala: Musíme sa pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu

Voľby ČR: Fiala: Musíme sa pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu

Zvolení poslanci za koalíciu SPOLU sa podľa končiaceho českého premiéra a lídra SPOLU Petra Fialu musia pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu.

Považuje za logické, aby bol víťaz volieb poverený zostavením vlády. Dodal, že by nechcel, aby sa cesta tejto koalície do budúcnosti zatvorila. O personálnych otázkach v strane ODS, ktorej je predsedom, budú ešte hovoriť. Povedal to v nedeľu po rokovaní s českým prezidentom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Považujem za logické a v súlade s tradíciou českej demokracie, že víťaz volieb bude poverený zostavením vlády, a tak tie veci budú nepochybne v ďalších dňoch prebiehať,“ povedal Fiala. So stranami končiacej vlády budú podľa neho hovoriť o tom, ako byť čo najúčinnejšou opozíciou v Poslaneckej snemovni. „Myslím si, že je však dôležité, že populisti s nacionalistami a extrémnymi stranami síce získali väčšinu v Poslaneckej snemovni, ale nemajú ústavnú väčšinu. A to si myslím, že je dobrá správa a je to akási garancia toho, že nie všetko pôjde zmeniť,“ podotkol.

Na otázku, či nastanú v strane ODS nejaké personálne zmeny a aká bude prípadne jeho politická budúcnosť, odpovedal, že to povie až v ďalších dňoch. „Musím si vyhodnotiť všetky osobné a politické súvislosti a podľa toho sa rozhodnem... ja som ešte nemal dosť času pre seba, aby som mohol premýšľať nad ďalšou cestou,“ povedal o svojej budúcnosti Fiala.

Koalíciu SPOLU by nechcel zavrhovať. Ide podľa neho o dobrý projekt, ktorý obstál v niekoľkých voľbách, preto by nechcel, aby sa jej do budúcnosti „zatvorili dvere“. Dodal, že všetci musia premýšľať nad tým, ako ponúknuť voličom takú alternatívu, aká bude mať šancu vyhrať voľby v zmenenom politickom prostredí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné

Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné

DNES - 10:30Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade v nedeľu ráno povedal, že Pavel ho zostavením vlády zatiaľ nepoveril.

Andrej Babiš rokuje s prezidentom Petrom Pavlom o budúcej vláde

Andrej Babiš rokuje s prezidentom Petrom Pavlom o budúcej vláde

DNES - 9:23Zahraničné

Líder víťazného hnutia ANO Andrej Babiš v nedeľu ráno prišiel na Pražský hrad na rokovania s prezidentom Petrom Pavlom.

Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí

Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí

DNES - 7:22Zahraničné

Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu v maďarskom univerzitnom meste Pécs zúčastnilo na pochode za práva LGBTQ osôb, ktorý sa konal napriek oficiálnemu zákazu.

Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga

Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga

DNES - 6:48Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu povolil nasadenie 300 príslušníkov Národnej gardy do mesta Chicago.

