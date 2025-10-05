Premiér vníma Kaliňákovu návštevu Ukrajiny ako súčasť prípravy na rokovanie vlád
Premiér Robert Fico vníma nedeľnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) na Ukrajinu ako súčasť prípravy na spoločné rokovanie vlád, ktoré sa má uskutočniť 17. októbra v Michalovciach. Šéf slovenského vládneho kabinetu to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii v Prešove.
„Povedali sme si, že niektorí ministri sa ešte pred rokovaním tejto vlády musia bilaterálne stretnúť. Ja vnímam návštevu pána podpredsedu vlády ako súčasť prípravy vlády, ktorá bude 17. októbra v Michalovciach. Nič iné, nič zvláštne,“ zdôraznil Fico. Kaliňák ozrejmil, že o svojich pracovných cestách nikdy neinformuje dopredu. „Určite vás budem informovať následne,“ podotkol minister.
Fico zároveň na tlačovej konferencii avizoval aj úmysel zvolať samostatné rokovanie vlády, pokiaľ ide o projekt výstavby baterkárne v Šuranoch (okres Nové Zámky). „Potom budú ďalšie stretnutia vlád na miestach, ktoré sú z hľadiska investičného rozvoja tejto krajiny dôležité,“ doplnil.
Tragická nehoda v obci Dlhé Pole si vyžiadala život jednej osoby
Pri dopravnej nehode v obci Dlhé Pole v okrese Žilina v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom.
Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili
K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách na ceste medzi obcami Jalná a Močiar v okrese Banská Štiavnica.
SHMÚ: Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý
Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý.
Prezident SR Peter Pellegrini bude mať 50 rokov
Prezident SR Peter Pellegrini bude mať v pondelok (6. 10.) 50 rokov. Ako prvému politikovi na Slovensku sa mu podarilo postupne obsadiť všetky tri najvyššie ústavné posty.