  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 5.10.2025Meniny má Viera
12°Bratislava

Tragická nehoda v obci Dlhé Pole si vyžiadala život jednej osoby

  • DNES - 10:30
  • Dlhé Pole
Tragická nehoda v obci Dlhé Pole si vyžiadala život jednej osoby

Pri dopravnej nehode v obci Dlhé Pole v okrese Žilina v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom. Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Vodič motorového vozidla značky Nissan jazdil po miestnej komunikácii smerom do lesa, kde z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo cesty a s vozidlom sa prevrátil. „Pri nehode došlo k vypadnutiu osoby sediacej na zadnom sedadle, ktorá ostala zakliesnená pod vozidlom a utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Spolujazdec sediaci na prednom sedadle utrpel ľahké zranenia,“ uviedla Šefčíková.

Vodič sa po nehode podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,79 promile a následne bol obmedzený na osobnej slobode. „Vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Premiér vníma Kaliňákovu návštevu Ukrajiny ako súčasť prípravy na rokovanie vlád

Premiér vníma Kaliňákovu návštevu Ukrajiny ako súčasť prípravy na rokovanie vlád

DNES - 10:47Domáce

Premiér Robert Fico vníma nedeľnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) na Ukrajinu ako súčasť prípravy na spoločné rokovanie vlád, ktoré sa má uskutočniť 17. októbra v Michalovciach.

Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili

Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili

DNES - 10:04Domáce

K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách na ceste medzi obcami Jalná a Močiar v okrese Banská Štiavnica.

SHMÚ: Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý

SHMÚ: Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý

DNES - 9:04Domáce

Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý.

Prezident SR Peter Pellegrini bude mať 50 rokov

Prezident SR Peter Pellegrini bude mať 50 rokov

DNES - 8:50Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini bude mať v pondelok (6. 10.) 50 rokov. Ako prvému politikovi na Slovensku sa mu podarilo postupne obsadiť všetky tri najvyššie ústavné posty.

Vosveteit.sk
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre životPerseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
Čína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveňČína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveň
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenieBežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na cesteSamsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzenáGmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účetInfiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP