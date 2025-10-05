  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 5.10.2025Meniny má Viera
12°Bratislava

Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné

  • DNES - 10:30
  • Praha
Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade v nedeľu ráno povedal, že Pavel ho zostavením vlády zatiaľ nepoveril.

Hovorili spolu podľa jeho slov o výsledku volieb a o imidži Česka v rámci EÚ a NATO. Dodal, že urobí všetko pre to, aby vláda vznikla a plnila svoj program, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pán prezident ma ešte nepoveril, to by bolo predčasné. My sme spolu hovorili o výsledku volieb a aj o otázke nášho imidžu v rámci NATO a EÚ... Ide mi o to, aby Európa fungovala, lebo sa z ekonomického hľadiska nevyvíja dobrým smerom,“ opísal rokovanie s prezidentom Babiš.

Prezidenta podľa svojich slov informoval o sobotných rokovaniach s Motoristami a hnutím SPD. „To rokovanie bude pokračovať a ak dospejme k nejakej dohode, tak ako prvého budem informovať pána prezidenta,“ avizoval šéf ANO. Rokovania označil za pozitívne, ale bližšie ich komentovať nechcel. „Je jasné, že s Motoristami a SPD máme 108 (kresiel v Poslaneckej snemovni, pozn. TASR). Musíme si vyjasniť vzájomné pozície, včera to bolo len úvodné rokovanie,“ uviedol Babiš.

Na otázku, akú vládu by preferoval, odpovedal, že nejde o to, čo je preferované, ale čo je možné. „Mne ide o to, aby sme zostavili vládu... urobíme všetko pre to, aby vládna vznikla a aby hlavne plnila program,“ dodal.

So stranami koalície SPOLU rokovať o zostavení vláde nebude. Podotkol, že koalícia neviedla kampaň o programe, ale bola to nenávistná kampaň o jeho osobe a jeho firme. Ak bude jeho strana vo vláde, k opozícii sa podľa jeho slov bude správať pragmaticky. „Budeme sa správať veľmi ústretovo. Ide nám o to, aby naša krajina mala dobrú budúcnosť. Uvidíme, ako sa bude správať opozícia, ale to je všetko ešte predčasné,“ povedal na záver expremiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Voľby ČR: Fiala: Musíme sa pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu

Voľby ČR: Fiala: Musíme sa pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu

DNES - 11:41Zahraničné

Zvolení poslanci za koalíciu SPOLU sa podľa končiaceho českého premiéra a lídra SPOLU Petra Fialu musia pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu.

Andrej Babiš rokuje s prezidentom Petrom Pavlom o budúcej vláde

Andrej Babiš rokuje s prezidentom Petrom Pavlom o budúcej vláde

DNES - 9:23Zahraničné

Líder víťazného hnutia ANO Andrej Babiš v nedeľu ráno prišiel na Pražský hrad na rokovania s prezidentom Petrom Pavlom.

Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí

Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí

DNES - 7:22Zahraničné

Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu v maďarskom univerzitnom meste Pécs zúčastnilo na pochode za práva LGBTQ osôb, ktorý sa konal napriek oficiálnemu zákazu.

Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga

Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga

DNES - 6:48Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu povolil nasadenie 300 príslušníkov Národnej gardy do mesta Chicago.

Vosveteit.sk
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre životPerseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
Čína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveňČína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveň
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenieBežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na cesteSamsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzenáGmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účetInfiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP