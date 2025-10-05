Pri spánku je dôležitá nielen jeho dĺžka, ale aj kvalita
Nedostatok spánku môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Človek by mal spať denne aspoň sedem až deväť hodín, pričom dôležitá je nielen dĺžka, ale aj kvalita spánku. V prípade dlhodobých problémov so spánkom je lepšie vyhľadať odborníka. Poukázala na to internistka z Nemocnice Agel Bratislava Edita Príhelová.
„Nedostatok spánku môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ako sú srdcovo-cievne ochorenia, oslabenie imunitného systému, a tým aj zvýšená náchylnosť nielen na infekcie, ale aj na nádorové ochorenia. Chronický spánkový deficit zvyšuje riziko obezity, cukrovky, ale aj duševných ochorení ako je úzkostno-depresívna porucha,” upozornila.
Odborníčka priblížila, že spánkový deficit u človeka spôsobuje zníženú schopnosť sústrediť sa, má spomalené reakcie, býva podráždený, horšie zvláda stresové situácie, klesá jeho pracovný výkon. Nedostatok spánku má tiež negatívny vplyv na pamäť a kognitívne funkcie. Všetky tieto spomínané faktory potom podľa slov lekárky vedú ku zhoršenej kvalite života a negatívne ovplyvňujú produktivitu v pracovnom a osobnom živote.
Ak má človek dlhodobo problémy so spánkom, odporúča poradiť sa s lekárom. Ako uviedla, pomerne častou príčinou chronickej dennej ospalosti a únavy býva ochorenie, ktoré sa volá Syndróm spánkového apnoe. Býva zapríčinené najčastejšie ochoreniami v nosovo-krčnej oblasti a prejavuje sa opakovaným zastavovaním dychu počas spánku a tzv. chrápaním, najmä pri ležaní na chrbte. „Veľký podiel na tomto ochorení má však aj obezita. (...) Rieši sa odstránením príčin, ktoré spôsobujú obštrukciu v bodovo-krčnej oblasti, napríklad príliš dlhé mäkké podnebie, nosové polypy a podobne. Podstatná je aj redukcia hmotnosti u obéznych. Syndróm spánkového apnoe zvyšuje riziko kardio-vaskulárnych chorôb ako je čierna mozgová príhoda a srdcový infarkt,“ priblížila Príhelová.
Zdôraznila, že kvalitu spánku zhoršuje tzv. modré svetlo z obrazoviek, požívanie nápojov s vyšším obsahom kofeínu a iných povzbudzujúcich látok, ako sú energetické nápoje, kola, čierny a zelený čaj, káva, hlavne keď sa pijú vo večerných hodinách. „Tiež neskorá večera alebo pojedanie energeticky výdatnejších potravín pred spánkom zhoršujú jeho kvalitu. (...) Dôležité je aj vytvorenie si optimálnych podmienok v miestnosti, v ktorej spíme. Nie je vhodná prekúrená miestnosť, ale mierne chladná izba,“ radí skúsená lekárka.
Naopak, k lepšej kvalite spánku môžu prispieť prírodné prostriedky, ako sú bylinky (napríklad harmanček, ľubovník, levanduľa či valeriána), prípravky s obsahom melatonínu a relaxačné techniky, ako je meditácia alebo hlboké dýchanie.
