Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili
K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách na ceste medzi obcami Jalná a Močiar v okrese Banská Štiavnica.
Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Vozidlo s dvojčlennou posádkou zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty a zrútilo sa strmým, hlbokým zrázom. Vozidlo zastavil náraz do stromu. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uviedla polícia.
Do vyšetrovania pribrala znalcov z odboru súdneho lekárstva a z odboru dopravy. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
SHMÚ: Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý
Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý.
Prezident SR Peter Pellegrini bude mať 50 rokov
Prezident SR Peter Pellegrini bude mať v pondelok (6. 10.) 50 rokov. Ako prvému politikovi na Slovensku sa mu podarilo postupne obsadiť všetky tri najvyššie ústavné posty.
Vnútorné priestory je dôležité pravidelne krátko a intenzívne vetrať
Vnútorné priestory je dôležité pravidelne krátko a intenzívne vetrať niekoľkokrát počas dňa. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci zásad, ako chrániť deti pred šírením akútnych respiračných ochorení.
Premiér Robert Fico poprial Andrejovi Babišovi šťastnú ruku pri tvorbe vládnej koalície
K víťazstvu v českých parlamentných voľbách zablahoželal lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).