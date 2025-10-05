  • Články
Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili

  • DNES - 10:04
  • Banská Štiavnica
K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách na ceste medzi obcami Jalná a Močiar v okrese Banská Štiavnica.

Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Vozidlo s dvojčlennou posádkou zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty a zrútilo sa strmým, hlbokým zrázom. Vozidlo zastavil náraz do stromu. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uviedla polícia.

Do vyšetrovania pribrala znalcov z odboru súdneho lekárstva a z odboru dopravy. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
