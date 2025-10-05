Ľudia strávia dochádzaním do práce viac ako 200 hodín ročne
- DNES - 9:35
- Bratislava
Zamestnanie blízko domova sa tak stáva dôležitým kritériom spokojnosti, keďže pracujúci čoraz viac hľadajú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, ku ktorej patrí aj menej času stráveného na ceste do práce.
Zhodnotila to spoločnosť Alma Career na základe dát z jarného JobsIndexu a prieskumu aplikácie Práca za rohom.
Blízkosť pracoviska ovplyvňuje nielen pohodu zamestnancov, ale čoraz viac súvisí aj s ekologickým hľadiskom. Ak firmy dokážu ponúknuť ľuďom lepšiu dostupnosť, tak dokážu získať motivovaných a lojálnych zamestnancov. „Nutnosť cestovať denne do práce je logistická otázka a čoraz častejšie aj faktor spokojnosti. Dáta z JobsIndexu ukazujú, že až 28 % Slovákov by si prialo mať prácu bližšie k domovu a sedem percent ľudí, ktorí za posledný rok zmenili zamestnanie, uviedlo ako hlavný dôvod práve lepšiu dostupnosť novej práce,“ uviedla spoločnosť.
S dochádzaním do zamestnania súvisia podľa nej aj nemalé finančné náklady a stratený čas, ktorý by mohli ľudia využiť na osobný život a aktivity vo voľnom čase. Na základe údajov prieskumu minie mesačne tretina z opýtaných zamestnancov na cestu do práce 21 až 50 eur a pätina viac ako 100 eur. Pre väčšinu je problém aj dochádzanie nad 45 minút, a to bez ohľadu na to, či ide o cestu autom alebo verejnou dopravou.
Spoločnosť zdôraznila, že nezanedbateľný je aj ekologický rozmer, keďže menej dochádzania znamená aj menšiu uhlíkovú stopu. Kratšia cesta je tak benefitom, ktorý môže rozhodnúť o tom, či uchádzač o prácu dá prednosť danej firme. Lokalita sa tak stáva čoraz častejším rozhodujúcim faktorom pri výbere zamestnania.
