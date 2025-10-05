Andrej Babiš rokuje s prezidentom Petrom Pavlom o budúcej vláde
- DNES - 9:23
- Praha
Líder víťazného hnutia ANO Andrej Babiš v nedeľu ráno prišiel na Pražský hrad na rokovania s prezidentom Petrom Pavlom. Hlavnou témou je zostavovanie budúcej vlády po voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
Babiš pri príchode neodpovedal na otázky novinárov. Rokovania sa však nebudú týkať len zostavenia novej vlády, ale aj spôsobu, ako šéf ANO vyrieši svoj konflikt záujmov ako majiteľ spoločnosti Agrofert a zároveň takmer istý premiér, napísal portál Seznam Zprávy.
Prezident Petr Pavel po sobotnom skončení hlasovania avizoval, že od nedele začne rokovania o zostavovaní vlády so stranami, ktoré vo voľbách prekročili päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne. V nedeľu plánuje prijať aj predsedov koalície SPOLU – Petra Fialu (ODS), Mareka Výborného (KDU-ČSL) a Markétu Pekarovú Adamovú (TOP 09). Diskutovať chce aj s predsedom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vítom Rakušanom. Stretnutia s lídrami ostatných strán sú plánované na pondelok.
Prezident zdôraznil, že si želá stabilnú vládu, ktorá bude riešiť kľúčové otázky krajiny a garantovať občanom prosperitu a bezpečie.
Babiš už v sobotu večer rokoval o prípadnej spolupráci so stranou Motoristi – Filipom Turkom a Petrom Macinkom – a následne aj s lídrom SPD Tomiom Okamurom.
Vo voľbách zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi s 6,77 percenta hlasov.
Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade v nedeľu ráno povedal, že Pavel ho zostavením vlády zatiaľ nepoveril.
Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí
Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu v maďarskom univerzitnom meste Pécs zúčastnilo na pochode za práva LGBTQ osôb, ktorý sa konal napriek oficiálnemu zákazu.
Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga
Americký prezident Donald Trump v sobotu povolil nasadenie 300 príslušníkov Národnej gardy do mesta Chicago.
KĽDR otvorila výstavu obranných systémov; Kim Čong-un varoval Južnú Kóreu
Severná Kórea v sobotu otvorila výstavu svojich obranných systémov, ktorá sa koná už tretí rok po sebe, informovala v nedeľu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA, ktorú citovala agentúra Jonhap.