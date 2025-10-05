  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 5.10.2025Meniny má Viera
12°Bratislava

Andrej Babiš rokuje s prezidentom Petrom Pavlom o budúcej vláde

  • DNES - 9:23
  • Praha
Andrej Babiš rokuje s prezidentom Petrom Pavlom o budúcej vláde

Líder víťazného hnutia ANO Andrej Babiš v nedeľu ráno prišiel na Pražský hrad na rokovania s prezidentom Petrom Pavlom. Hlavnou témou je zostavovanie budúcej vlády po voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.

Babiš pri príchode neodpovedal na otázky novinárov. Rokovania sa však nebudú týkať len zostavenia novej vlády, ale aj spôsobu, ako šéf ANO vyrieši svoj konflikt záujmov ako majiteľ spoločnosti Agrofert a zároveň takmer istý premiér, napísal portál Seznam Zprávy.

Prezident Petr Pavel po sobotnom skončení hlasovania avizoval, že od nedele začne rokovania o zostavovaní vlády so stranami, ktoré vo voľbách prekročili päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne. V nedeľu plánuje prijať aj predsedov koalície SPOLU – Petra Fialu (ODS), Mareka Výborného (KDU-ČSL) a Markétu Pekarovú Adamovú (TOP 09). Diskutovať chce aj s predsedom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vítom Rakušanom. Stretnutia s lídrami ostatných strán sú plánované na pondelok.

Prezident zdôraznil, že si želá stabilnú vládu, ktorá bude riešiť kľúčové otázky krajiny a garantovať občanom prosperitu a bezpečie.

Babiš už v sobotu večer rokoval o prípadnej spolupráci so stranou Motoristi – Filipom Turkom a Petrom Macinkom – a následne aj s lídrom SPD Tomiom Okamurom.

Vo voľbách zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi s 6,77 percenta hlasov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné

Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné

DNES - 10:30Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade v nedeľu ráno povedal, že Pavel ho zostavením vlády zatiaľ nepoveril.

Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí

Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí

DNES - 7:22Zahraničné

Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu v maďarskom univerzitnom meste Pécs zúčastnilo na pochode za práva LGBTQ osôb, ktorý sa konal napriek oficiálnemu zákazu.

Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga

Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga

DNES - 6:48Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu povolil nasadenie 300 príslušníkov Národnej gardy do mesta Chicago.

KĽDR otvorila výstavu obranných systémov; Kim Čong-un varoval Južnú Kóreu

KĽDR otvorila výstavu obranných systémov; Kim Čong-un varoval Južnú Kóreu

DNES - 6:04Zahraničné

Severná Kórea v sobotu otvorila výstavu svojich obranných systémov, ktorá sa koná už tretí rok po sebe, informovala v nedeľu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA, ktorú citovala agentúra Jonhap.

Vosveteit.sk
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre životPerseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
Čína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveňČína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveň
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenieBežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na cesteSamsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzenáGmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účetInfiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP