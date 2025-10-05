  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 5.10.2025Meniny má Viera
12°Bratislava

SHMÚ: Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý

  • DNES - 9:04
  • Bratislava
SHMÚ: Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý

Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý.

Najvyššia priemerná mesačná teplota 17,9 stupňa Celzia bola v Bratislave-letisku a v obci Mužla, naopak najnižšia 11,5 stupňa v obci Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola v intervale od 1,3 stupňa v Kuchyni, Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici do 2,5 stupňa na Chopku,“ uviedli meteorológovia.

Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom nameral SHMÚ 30. septembra v obci Čierny Balog-Dobroč mínus 2,1 stupňa Celzia. Na Lomnickom štíte to bolo v ten deň mínus 8,4 stupňa. Absolútne najvyššia teplota vzduchu 33,4 stupňa bola podľa meteorológov 5. septembra v obci Somotor.

September 2025 bol na väčšine územia Slovenska zrážkovo normálny až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Percento normálu 1991 - 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 291,3 % v Kláštore pod Znievom a najnižšie 72,6 % v Skerešove,“ skonštatoval meteorologický ústav. Najnižší mesačný úhrn namerali na zrážkomernej stanici Štrkovec 36 milimetrov (mm). Veľmi nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Bušince 39,1 mm, Skerešovo 39,2 mm, Teplý Vrch 39,6 mm a Radzovce 42,3 mm.

Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol na stanici Jasná 212,4 mm. Vysoký úhrn zrážok zaregistrovali aj na staniciach Kláštor pod Znievom, Martinské hole, Dolný Harmanec, Králiky, Magurka, Vernár, Motyčky, Dobšinská Ľadová Jaskyňa a Runina.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili

Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili

DNES - 10:04Domáce

K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách na ceste medzi obcami Jalná a Močiar v okrese Banská Štiavnica.

Prezident SR Peter Pellegrini bude mať 50 rokov

Prezident SR Peter Pellegrini bude mať 50 rokov

DNES - 8:50Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini bude mať v pondelok (6. 10.) 50 rokov. Ako prvému politikovi na Slovensku sa mu podarilo postupne obsadiť všetky tri najvyššie ústavné posty.

Vnútorné priestory je dôležité pravidelne krátko a intenzívne vetrať

Vnútorné priestory je dôležité pravidelne krátko a intenzívne vetrať

DNES - 8:20Domáce

Vnútorné priestory je dôležité pravidelne krátko a intenzívne vetrať niekoľkokrát počas dňa. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci zásad, ako chrániť deti pred šírením akútnych respiračných ochorení.

Premiér Robert Fico poprial Andrejovi Babišovi šťastnú ruku pri tvorbe vládnej koalície

Premiér Robert Fico poprial Andrejovi Babišovi šťastnú ruku pri tvorbe vládnej koalície

VČERA - 19:57Domáce

K víťazstvu v českých parlamentných voľbách zablahoželal lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Vosveteit.sk
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre životPerseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
Čína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveňČína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveň
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenieBežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na cesteSamsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzenáGmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účetInfiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP