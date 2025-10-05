  • Články
Vnútorné priestory je dôležité pravidelne krátko a intenzívne vetrať

  • DNES - 8:20
  • Bratislava
Vnútorné priestory je dôležité pravidelne krátko a intenzívne vetrať niekoľkokrát počas dňa. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci zásad, ako chrániť deti pred šírením akútnych respiračných ochorení.

Na krátku chvíľu je potrebné otvoriť okno dokorán tak, aby sa vzduch v miestnosti vymenil. Pri obnove vzduchu ide nielen o dopĺňanie spotrebovaného kyslíka a odstraňovanie CO2, ale v značnej miere aj o úpravu vlhkosti a teploty vzduchu, o odstraňovanie mikroorganizmov, prachu, zápachových látok a podobne,“ vysvetlila hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre hygienu detí a mládeže Alena Gregušová.

Spresnila, že relatívna vlhkosť musí byť v intervale 30 až 70 percent, optimálne v rozmedzí 40 až 60 percent, pretože pri nižšej vlhkosti sa vysušujú sliznice horných dýchacích ciest a znižuje sa ich odolnosť voči infekcii.

ÚVZ zdôraznil, že s primerane oblečenými deťmi je vhodné chodiť von každý deň bez ohľadu na počasie. „Každodenný pobyt na čerstvom vzduchu pomáha udržiavať dobrú fyzickú kondíciu a posilňuje celkovú odolnosť organizmu. Pravidelné prechádzky vonku prekrvujú sliznice dýchacích ciest, očí a uší, čo podporuje ich funkciu,“ dodali hygienici.

Je podľa ich slov prirodzené, že rodičia počas jesenného nepriaznivého počasia vyhľadávajú pre deti vnútorné priestory so zábavnými prvkami, ako sú preliezky či šmykľavky. Upozornili, že hoci deťom prinášajú radosť a umožňujú pohybovú aktivitu, aj tu je namieste obozretnosť. „Keďže ide o uzavreté priestory s množstvom detí, môžu sa tu ľahšie šíriť aj respiračné ochorenia, a preto ak má dieťa príznaky ochorenia ako napríklad nádchu, výtok z nosa či kašeľ, zvážte návštevu týchto priestorov. Ak niektoré hrajúce sa dieťa takéto príznaky má, upovedomte o tom rodičov,“ konštatoval ÚVZ.

Zdroj: Info.sk, TASR
