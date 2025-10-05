  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 5.10.2025Meniny má Viera
10°Bratislava

Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga

  • DNES - 6:48
  • Washington
Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga

Americký prezident Donald Trump v sobotu povolil nasadenie 300 príslušníkov Národnej gardy do mesta Chicago.

Tomuto rozhodnutiu predchádzali týždne dohadov, keď touto možnosťou opakovane hrozil napriek nesúhlasu miestnych predstaviteľov.

Prezident Trump autorizoval nasadenie 300 členov Národnej gardy na ochranu federálnych úradníkov a majetku,“ uviedla podľa agentúry AFP hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová.

Prezident Trump nebude zatvárať oči pred bezprávím, ktoré sužuje americké mestá,“ dodala.

Rozhodnutie o nasadení Národnej gardy do Chicaga prichádza po sérii násilných incidentov a protestov, ktoré v posledných týždňoch sprevádzali sprísnenie imigračnej politiky administratívy prezidenta Trumpa.

Trump opakovane kritizuje demokratických lídrov veľkých miest, vrátane starostky Chicaga Lori Lightfootovej, že „nedokážu udržať poriadok“.

Miestne orgány však doteraz odmietali federálnu intervenciu, pričom argumentovali, že situáciu zvládnu vlastnými silami a že prítomnosť federálnych jednotiek by mohla napätie ešte zvýšiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí

Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí

DNES - 7:22Zahraničné

Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu v maďarskom univerzitnom meste Pécs zúčastnilo na pochode za práva LGBTQ osôb, ktorý sa konal napriek oficiálnemu zákazu.

KĽDR otvorila výstavu obranných systémov; Kim Čong-un varoval Južnú Kóreu

KĽDR otvorila výstavu obranných systémov; Kim Čong-un varoval Južnú Kóreu

DNES - 6:04Zahraničné

Severná Kórea v sobotu otvorila výstavu svojich obranných systémov, ktorá sa koná už tretí rok po sebe, informovala v nedeľu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA, ktorú citovala agentúra Jonhap.

Miloš Zeman: Víťazstvo ANO je famózne, Fialu by som hnal pred súd

Miloš Zeman: Víťazstvo ANO je famózne, Fialu by som hnal pred súd

DNES - 5:47Zahraničné

Volebné víťazstvo hnutia ANO Andreja Babiša je famózne, podarilo sa mu „odsať“ hlasy všetkých malých opozičných strán, vyhlásil v sobotu v rozhovore pre CNN Prima News bývalý prezident ČR Miloš Zeman.

Netanjahu dúfa, že v najbližších dňoch oznámi prepustenie rukojemníkov z Gazy

Netanjahu dúfa, že v najbližších dňoch oznámi prepustenie rukojemníkov z Gazy

DNES - 5:43Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu oznámil, že vyslal do Egypta delegáciu na rozhovory o americkom mierovom pláne pre Pásmo Gazy.

Vosveteit.sk
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenieBežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na cesteSamsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzenáGmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účetInfiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér DatzbroFacebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakalGoogle Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP