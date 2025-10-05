Trump povolil vyslanie 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga
- DNES - 6:48
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu povolil nasadenie 300 príslušníkov Národnej gardy do mesta Chicago.
Tomuto rozhodnutiu predchádzali týždne dohadov, keď touto možnosťou opakovane hrozil napriek nesúhlasu miestnych predstaviteľov.
„Prezident Trump autorizoval nasadenie 300 členov Národnej gardy na ochranu federálnych úradníkov a majetku,“ uviedla podľa agentúry AFP hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová.
„Prezident Trump nebude zatvárať oči pred bezprávím, ktoré sužuje americké mestá,“ dodala.
Rozhodnutie o nasadení Národnej gardy do Chicaga prichádza po sérii násilných incidentov a protestov, ktoré v posledných týždňoch sprevádzali sprísnenie imigračnej politiky administratívy prezidenta Trumpa.
Trump opakovane kritizuje demokratických lídrov veľkých miest, vrátane starostky Chicaga Lori Lightfootovej, že „nedokážu udržať poriadok“.
Miestne orgány však doteraz odmietali federálnu intervenciu, pričom argumentovali, že situáciu zvládnu vlastnými silami a že prítomnosť federálnych jednotiek by mohla napätie ešte zvýšiť.
Na zakázanom Pride v maďarskom meste Pécs sa zúčastnilo do 8000 ľudí
Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu v maďarskom univerzitnom meste Pécs zúčastnilo na pochode za práva LGBTQ osôb, ktorý sa konal napriek oficiálnemu zákazu.
KĽDR otvorila výstavu obranných systémov; Kim Čong-un varoval Južnú Kóreu
Severná Kórea v sobotu otvorila výstavu svojich obranných systémov, ktorá sa koná už tretí rok po sebe, informovala v nedeľu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA, ktorú citovala agentúra Jonhap.
Miloš Zeman: Víťazstvo ANO je famózne, Fialu by som hnal pred súd
Volebné víťazstvo hnutia ANO Andreja Babiša je famózne, podarilo sa mu „odsať“ hlasy všetkých malých opozičných strán, vyhlásil v sobotu v rozhovore pre CNN Prima News bývalý prezident ČR Miloš Zeman.
Netanjahu dúfa, že v najbližších dňoch oznámi prepustenie rukojemníkov z Gazy
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu oznámil, že vyslal do Egypta delegáciu na rozhovory o americkom mierovom pláne pre Pásmo Gazy.