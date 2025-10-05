  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 5.10.2025Meniny má Viera
10°Bratislava

Slovenský film Otec získal hlavnú cenu na festivale v Zürichu

  • DNES - 6:41
  • Bratislava
Slovenský film Otec získal hlavnú cenu na festivale v Zürichu

Film Otec od slovenskej režisérky Terezy Nvotovej získal cenu Zlaté oko ako najlepší film na 21. ročníku filmového festivalu v Zürichu, informoval v sobotu spravodajský web The Hollywood Reporter, píše TASR.

Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami a sleduje milujúceho otca, ktorého život sa rozpadne po tragickej chybe, keď v horúcom lete zabudne svoju dvojročnú dcéru na celý deň v zaparkovanom aute. Batoľa zomrie.

Film mal svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach v auguste 2025. Film súťažil v súťažnej sekcii Orizzonti a získal si veľkú pozornosť médií a kritikov. V kategórii Najlepší zahraničný celovečerný film je nominovaný na tohtoročný 98. ročník udeľovania cien americkej filmovej akadémie.

Porote festivalu v Zürichu predsedal americký režisér a producent Reinaldo Marcus Green.

Vo vyhlásení poroty sa uvádza, že film Otec je príbehom obyčajnej rodiny, ktorá čelí mimoriadnym okolnostiam. „Jeho ústredná postava nie je ani zloduch, ani hrdina, ale človek, ktorý fatálne pochybil,“ uvádza sa vo vyhlásení poroty.

Film ukazuje, ako táto chyba môže zničiť to, čo máme najradšej, a napriek tomu je vo svojej podstate o súcite, nádeji a odolnosti ľudského ducha. Hlboko nás dojalo remeselné spracovanie a ľudskosť tohto filmu,“ uvádza sa v zdôvodnení poroty.

Slávnostné odovzdávanie cien v sobotu večer bolo vyvrcholením 21. ročníka festivalu v Zürichu, na ktorom bolo ocenených aj mnoho hereckých hviezd, napr. Dakota Johnsonová, Benedict Cumberbatch, Claire Foyová, Wagner Moura, Russell Crowe či Colin Farrell.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Máte dve srdcia, tvrdí kardiológ. Tento jednoduchý cvik vám môže zachrániť život

Máte dve srdcia, tvrdí kardiológ. Tento jednoduchý cvik vám môže zachrániť život

20:07 15.09.2025Kultúra

Zabudnite na zložité cvičebné plány. Podľa kardiológa vám môže výrazne znížiť riziko infarktu aj jednoduchý každodenný pohyb.

Hlavné ceny Emmy získali seriály Pitt, Štúdio a Adolescent

Hlavné ceny Emmy získali seriály Pitt, Štúdio a Adolescent

6:36 15.09.2025Kultúra

Dramatický seriál Pitt a komediálny seriál Štúdio sa stali víťazmi 77. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy, ktoré sa konalo v nedeľu večer v Los Angeles.

Odhalenie na Cinematiku: Slovenským kandidátom na Oskara je film Otec

Odhalenie na Cinematiku: Slovenským kandidátom na Oskara je film Otec

21:29 10.09.2025Kultúra

Slovenským kandidátom na Oskara je film Otec.

MFF Cinematik v Piešťanoch sa začne slávnostným ceremoniálom

MFF Cinematik v Piešťanoch sa začne slávnostným ceremoniálom

14:38 10.09.2025Kultúra

Medzinárodný filmový festival Cinematik sa začne v stredu v Dome umenia Piešťany slávnostným ceremoniálom o 19.00 h, pokračovať bude premietaním premiéry filmu Otec o 20.00 h.

Vosveteit.sk
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenieBežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na cesteSamsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzenáGmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účetInfiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér DatzbroFacebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakalGoogle Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP