Britská herečka Kate Winsletová má 50 rokov a na konte výnimočné úlohy i ceny
- DNES - 6:20
- Los Angeles
Kate Winsletová sa po boku Leonarda DiCapria zaskvela v slávnom veľkofilme Titanic. Spolu excelovali aj v dráme Núdzový východ, za čo získala Zlatý glóbus, zo sedmičky nominácií na Oscara premenila na sošku hlavnú úlohu vo filme Predčítač. Britská herečka má dnes (5. októbra) päťdesiatku.
Od začiatku svojej kariéry na celovečernom plátne dostávala výrazné úlohy. Ako 20-ročná začala natáčať Titanic s iba 3-ročnou skúsenosťou z piatich pozoruhodných filmov. Okrem Jamesa Camerona jej charakterovému šarmu neodolali ani ďalší poprední majstri filmárskeho remesla ako Sam Mendes, Roman Polanski, Jane Campionová, Woody Allen, či Danny Boyle. Winsletová však množstvo svojich významných stvárnení poskytla aj menej známym režisérom a režisérkam, dokonca z nezávislej scény.
Kate Elizabeth Winsletová sa narodila 5. októbra 1975 v Readingu, britskom grófstve Berkshire. Teda v meste, kde vznikla slávna balada o žalári, „labutia báseň“ z pera velikána Oscara Wildea. Alebo kde sa narodili režisér Sam Mendes a zabávač Ricky Gervais, kde vyrastala jej známa kolegyňa Jacqueline Bissetová, či chodila do školy slávna spisovateľka Jane Austenová.
V kultúrne sýtom meste je aj malé divadlo, ktoré vlastnili prarodičia malej Kate a v ktorom vystupovala takmer celá rodina. A tak sa od svojich 11 rokov intenzívne venovala štúdiu divadelného umenia i hraniu a hneď si ju všimli televízni tvorcovia. Skúsenosti pred kamerou zúročila okamžite vo svete veľkých filmov a tento prívlastok štartu jej kariéry svedčí. V roku 1994 na striebornom plátne v hlavnej úlohe snímky Nebeské stvorenia a natáčala ho ako 18-ročná. Na Novom Zélande pod taktovkou Petra Jacksona, ktorý sa „zacvičoval“ na blízke triumfy blockbusterových adaptácií fantasy kníh J.R.R. Tolkiena.
V nasledujúcom roku zažiarila v romantickej dráme Rozum a cit na motívy literárnej klasiky Jane Austenovej. Režisér Ang Lee dal v britsko-americkej produkcii dokopy hereckú zostavu s Emmou Thompsonovou, Gemmou Jonesovou, Alanom Rickmanom, Hughom Grantom a popri nich aj tínedžerkou v úlohe mladšej sestry, zosobňujúcej cit. Za svoj výkon si vyslúžila svoju prvú nomináciu na Oscara za herečku vo vedľajšej úlohe.
Medzitým v rokoch 1995 a 1996 odohrala ďalšie tri filmy, medzi nimi Jude (r. Michael Winterbottom) a Hamleta v réžii Kennetha Branagha. V oboch potvrdila nielen svoj univerzálny talent, ale aj výnimočné danosti pre stvárnenie postáv v dobových drámach.
Z tohto všetkého stále ešte mladučká herečka vyťažila pri natáčaní najziskovejšieho filmu dovtedajších čias. James Cameron, oveľa skôr ako dal svetu avatarovú sériu, prišiel s monumentálnym veľkofilmom o dejinnej lodnej katastrofe s výraznou romantickou zápletkou. Spolu s Leonardom DiCapriom bola jej aktérkou Kate Winsletová, ktorá sa dostala na piedestál popularity a získala druhú nomináciu na cenu akademikov, tentoraz v hlavnej úlohe za postavu Rose. Drámu z roku 1997 celkovo ocenili až 11 Oscarmi.
Po tomto vyčerpávajúcom triumfe sa herecká superstar rozhodla pre pokojnejšie filmovanie a to aj na pôde nezávislejšej kinematografie. Hrala vo filmoch Hideous Kinky (1998), Ako dym (1999), v životopisnej historickej dráme Quills - Perom markíza de Sade (2000) i v romanticko-thrillerovej Enigme (2001). Kritika nešetrila chválou na jej výkony.
Winsletová si potom dala dvojročnú pauzu od intenzívneho natáčania, ale aj tam stihla veľa okolo filmu. Navštívila galavečer odovzdávania oscarových sošiek i slávnosti Zlatých glóbusov a ocenení BAFTA - vo všetkých prípadoch ako nominovaná vo vedľajšej úlohe za Iris (2001). No a predovšetkým sa vydala za Sama Mendesa, režiséra, ktorý tri roky roky predtým celovečerne debutoval oscarovým kinohitom Americká krása. Jeho manželka si sprvoti išla svoju cestu a vystupovala v uznávaných snímkach Večný svit nepoškvrnenej mysle (2004), Hľadanie krajiny – Nekrajiny (2004), Prázdniny (2006), či Malé deti (2006). Za prvý a posledný menovaný film si vyslúžila ďalšie dve nominácie na uctievanú oscarovú sošku a tak ako 31-ročná ich mala na konte päť, z toho tri v hlavnej hereckej kategórii.
Všetko sa ešte vylepšilo v triumfálnom roku 2008, keď predviedla fantastické herectvo v dvoch mimoriadnych filmoch. Režisér Stephen Daldry natočil srdcervúci príbeh o milostnom vzťahu tínedžera Michaela k zrelej žene (Predčítač). Po rokoch sa stretli na súde, on ako študent práva, ona ako obvinená za minulosť dozorkyne koncentračného tábora. Jej osobná tragédia spočívala aj v tom, že pod ťarchou hanby počas súdneho procesu skrývala tajomstvo o negramotnosti, čo by ju bolo oslobodilo spod najťažších obvinení v dôsledku falošných svedectiev. Winsletová dostala Oscara, Zlatý glóbus a iné ceny.
V tom istom roku sa jej herecký kumšt realizoval aj v jedinečnej dráme Núdzový východ, za ktorú dostala tiež Zlatý glóbus, pričom stvárnenie Hanny v Predčítačovi presunuli do kategórie vedľajšej úlohy. Podľa viacerých zdrojov sa herečke dostal do rúk scenár a presvedčila svojho manžela, aby ho zrežíroval a obsadil ju do hlavnej úlohy, spolu s DiCapriom, ktorého sama zlanárila. Dve veľké hviezdy predviedli ozajstné gala - v romantickom, ale aj psychologicky ladenom príbehu z 50. rokov 20. storočia, popisujúcom rozpad manželstva, ktoré sa začalo v štýle „amerického sna“.
Kate Winsletová hrala potom v ďalších výrazných snímkach, v Nákaze pod taktovkou Stevena Soderbergha (2011), v romantickom príbehu V kráľových záhradách (Alan Rickman, 2014), v životopisnej dráme Steve Jobs (Danny Boyle 2015), za ktorú mala ďalšiu nomináciu na Oscara a dostala Zlatý glóbus. Medzitým prišiel do kín ďalší „párový“ majstrovský kúsok Predĺžený víkend (2013), v dráme Jasona Reitmana excelovala spolu s Joshom Brolinom.
V roku 2017 rozšírila ohromnú „zbierku“ hereckých prominentov vo filmografii Woodyho Allena, zahrala si v jeho komediálnej dráme Koleso zázrakov. Ohlas mala aj jej hlavná úloha v životopisnej snímke Lee: Fotografka v prvej línii (r. Ellen Kurasová, 2023).
Tento rok točí svoju režisérsku prvotinu s pôvodným názvom Goodbye June a sama v nej hrá. Scenár napísal jej syn Joe Anders z manželstva s Mendesom. Winsletová má tri deti a od roku 2012 je tretíkrát vydatá. Vlastní cenu Grammy z roku 2000 v kategórii najlepší nahovorený album pre deti. Je celosvetovo populárna nielen pre hollywoodskú kariéru, má aj široké charitatívne aktivity.
