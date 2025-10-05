Miloš Zeman: Víťazstvo ANO je famózne, Fialu by som hnal pred súd
- DNES - 5:47
- Praha
Volebné víťazstvo hnutia ANO Andreja Babiša je famózne, podarilo sa mu „odsať“ hlasy všetkých malých opozičných strán, vyhlásil v sobotu v rozhovore pre CNN Prima News bývalý prezident ČR Miloš Zeman.
Zároveň skritizoval premiéra a lídra koalície SPOLU Petra Fialu, ktorého by podľa vlastných slov pohnal pred súd za výrok z kampane proti opozícii, ktorá by podľa neho vytvorila „vládu národnej zrady“, informuje TASR.
Zeman prišiel do Ostravy podporiť hnutie Stačilo!, pričom medzi členov hnutia došiel podľa portálu iDnes.cz až v momente, keď bolo jasné, že sa do Poslaneckej snemovne nedostanú. Hnutie sa podľa exprezidenta stalo obeťou kampane, ktorá ich vykresľovala ako „agentov Kremľa“, pričom časť voličov tejto kampani podľahla. „Nemôžeme sa domnievať, že každý volič je Albert Einstein a že rozlúšti úskalia volebnej kampane,“ vyhlásil.
Bývalý prezident tiež naznačil, že s hnutím Stačilo! počíta do budúcnosti, pričom vyhlásil, že z boja sa neuteká. Toto hnutie plánuje voliť aj naďalej.
Zeman dodal, že ešte nezagratuloval Babišovi k „famóznemu víťazstvu“ a na gratuláciu využil rozhovor pre českú stanicu. Babišovi sa podľa jeho slov podarilo odsať hlasy všetkých menších opozičných strán, čo v prípade Stačilo! bolo tak dôsledné, že ich to „poslalo mimo parlament“.
Českej politickej scéne podľa Zemana chýba silný ľavicový subjekt a Stačilo! túto funkciu plní, a preto mu fandí aj napriek neúspechu vo voľbách. „Ľavica do demokracie patrí rovnako ako pravica,“ tvrdí.
Na adresu premiéra Fialu z ODS povedal, že by ho pohnal pred súd. Ako dôvod uviedol výrok Fialu z predvolebnej kampane, v ktorom povedal, že ak by vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazila súčasná opozícia, ktorej súčasťou bolo aj ANO, vznikla by „vláda národnej zrady“.
„Vo volebných kampaniach som zažil množstvo sprostostí, ale túto považujem za neodpustiteľnú. Za tento výrok by som Petra Fialu hnal pred súd,“ vyhlásila bývala hlava štátu.
Zeman dúfa, že prezident Petr Pavel poverí zostavením novej vlády Babiša. „Chcel by som veriť, že pán prezident sa nepokúsi zbaviť Babiša premiérskej funkcie pod zámienkou zákona o konflikte záujmov a nepoverí napríklad (podpredsedu ANO) Karla Havlíčka, aby sa pokúsil rozštiepiť hnutie ANO,“ konštatoval.
Po sčítaní 99,9 percenta hlasov je jasné, že vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,58 percenta. Na druhom mieste skončila koalícia SPOLU s 23,32 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,21 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,92 percenta), piata bola SPD (7,79 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi (6,78 percenta).
Stačilo! vo voľbách získalo iba 4,31 percenta hlasov a nepodarilo sa mu tak prekročiť päťpercentnú hranicu potrebnú pre vstup do snemovne.
Volebná účasť dosiahla 69 percent.
