Netanjahu dúfa, že v najbližších dňoch oznámi prepustenie rukojemníkov z Gazy
- DNES - 5:43
- Tel Aviv
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu oznámil, že vyslal do Egypta delegáciu na rozhovory o americkom mierovom pláne pre Pásmo Gazy.
Podľa vlastných slov dúfa, že bude môcť oznámiť prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných v Gaze v najbližších dňoch.
Nepriame rozhovory s hnutím Hamas budú pokračovať v Egypte v pondelok. Netanjahu v krátkom vyhlásení uviedol, že cieľom izraelskej delegácie bude „dokončiť technické detaily“ a ukončiť rokovania v časovom rámci niekoľkých dní.
Naznačil však, že Izrael sa úplne z Gazy nestiahne, a znovu vyhlásil, že Hamas bude odzbrojený – buď diplomaticky v rámci mierového plánu navrhovaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom, alebo vojensky Izraelom.
Vyjadrenie izraelského premiéra prišlo po tom, ako predstaviteľ Bieleho domu povedal, že na rozhovory o prepustení rukojemníkov v Egypte smerujú dvaja vyslanci Trumpa.
Hamas uviedol, že súhlasil s niektorými časťami amerického plánu. Trump vyhlásenie militantného hnutia privítal, no v sobotu varoval, že Hamas musí konať rýchlo, inak plán na ukončenie vojny v Gaze neuspeje. „Nebudem tolerovať zdržanie, ku ktorému podľa mnohých dôjde, alebo iný výsledok, v ktorom bude Gaza znova hrozbou. Dokončime to, rýchlo,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnej sieti.
Trump predtým tiež vyzval Izrael, aby prestal s leteckými údermi v Pásme Gazy. Svedkovia v meste Gaza v sobotu informovali o výraznom zmiernení izraelských útokov, no zástupcovia nemocníc uviedli, že o život prišlo počas dňa najmenej 22 ľudí.
Izraelská armáda informovala, že dostala pokyn pripraviť sa na prvú fázu amerického plánu. AP citovala nemenovaného predstaviteľa, podľa ktorej Izrael zaujal v Gaze defenzívnu pozíciu a nebude aktívne útočiť.
